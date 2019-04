Ljubljanski hotel brez receptorjev, natakarjev in portirjev, kjer lahko spite v kapsulah

Hotel brez klasične recepcije

Ena izmed pomembnejših novosti je mobilna aplikacija, ki omogoča prijavo prek pametnega telefona, služi kot digitalni ključ za hotelsko sobo, omogoča prosto gibanje po hotelu (dostop do dvigala) in neposredno komunikacijo z osebjem.

Central hotel s svojo ponudbo in konceptom nagovarja vrednote nove generacije popotnikov, so sporočili. Kot so opisali, so svetle in zračne sobe opremljene minimalistično in sodobno.

Posebej za Central hotel je unikatni design tapet v sobah s pogledom na Ljubljanski grad zasnoval ulični umetnik in ilustrator Maksim Azarkevič.V skladu z vedno večjim pomenom prijaznega odnosa do narave v hotelu ni plastičnih stekleničk in papirnega poslovanja. Gostje pa si za raziskovanje Ljubljane lahko izposodijo skiroje.

Spalne kapsule in urbani glamping

Velika posebnost hotela je predvsem 10 spalnih kapsul – futurističnih prostorov za bivanje, ki so popolna novost v Sloveniji in omogočajo urbani glamping v središču Ljubljane. V kapsulah se poleg udobnega ležišča nahaja televizija, radio, sef, ogledalo, LED zaslon, USB priključek in hitra Wi-Fi povezava, zunaj kapsul pa se gostje sproščajo v 'lounge' prostoru za urbane 'glamperje'.

"Z novim konceptom Central hotela smo ustvarili popolnoma novo turistično doživetje Ljubljane. Zasnovan je kot prvi hotel za novo generacijo turistov, popotnikov in tako imenovanih 'hipsterjev', ki želijo sproščeno, avtentično, urbano in družabno namestitev, brez formalnosti klasičnih hotelov," je komentiral Matej Rigelnik, glavni izvršni direktor, Union hoteli, d.d.