Nov mejnik pri združevanju Nove KBM in SKB banke

Kaj to pomeni za uporabnike?

Združitev prinaša pomembne spremembe predvsem za stranke SKB banke, ki bodo nekaj dni pozneje, predvidoma 1. septembra 2024, migrirane v informacijski sistem Nove KBM in bodo začele uporabljati nove ali prilagojene bančne produkte. Obe banki sta že začeli z obveščanjem strank, v prihajajočem obdobju pa načrtujejo še številna dodatna obvestila in napotke, vse z namenom, da bo prehod v združeno banko za stranke čim bolj preprost in nemoteč. Tako so vse stranke že prejele obsežno obvestilo z opisanimi prednostmi, spremembami in navodili. Prav tako sta obe banki na svojih spletnih straneh vzpostavili posebno mesto, kjer so objavljene vse informacije o spremembah, s ključnimi vprašanji in odgovori, v pomoč strankam pa so na voljo tudi sodelavci v kontaktnih centrih. Dodatne informacije lahko stranke prejmejo tudi v poslovalnicah ali pri svojih skrbnikih, so pojasnili na Novi KBM.