Nov mejnik: prodaja 39 bencinskih servisov Shellu

Sklenitev kupoprodajne pogodbe, ki potrebuje še prevzemno dovoljenje, po navedbah Mola predstavlja enega ključnih mejnikov v procesu pridobivanja soglasja Evropske komisije za napovedani prevzem OMV Slovenija.

"Skupina Mol s tem korakom potrjuje svojo zavezanost izpolnjevanju vseh zahtev glede tržne konkurenčnosti, ki jih postavlja Evropska komisija, in izraža pripravljenost, da v prihodnjih mesecih zaključi prevzem 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija," so zapisali.

Prepričani so, da bo prevzem OMV okrepil konkurenčnost na slovenskem trgu, saj bodo lahko v večji meri izkoriščali celotne proizvodne, logistične in predelovalne zmogljivosti skupine Mol v širši regiji Srednje Evrope.

"Skupina Mol nastopa na regijskem trgu kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov naftnih derivatov, saj uspešno obvladuje in razvija celotno logistično verigo. To nam omogoča ohranjanje neodvisne cenovne konkurenčnosti in bo pozitivno vplivalo na zanesljivost oskrbe večjega števila slovenskih potrošnikov z visokokakovostnimi naftnimi derivati prek povečane mreže lastnih servisov," je poudaril predsednik maloprodaje v skupini Mol Robert Pitt.

Vse storitve na vseh bencinskih servisih bodo za kupce ostale nespremenjene. Skladno s pogodbenimi določili bodo lahko zaposleni na bencinskih servisih, ki so predmet prodaje, obdržali zaposlitev, so napovedali.

Shell bo servise spremenil v centre mobilnosti

Iz Shella so dodali, da bodo podrobnosti o dogovoru, sklenjenem 9. marca, objavili po odobritvi Evropske komisije. Napovedali pa so, da bodo Molove bencinske servise spremenili v "centre mobilnosti".

"Ta nakup je pomemben korak naprej za prisotnost blagovne znamke Shell v Sloveniji, za stranke pa predstavlja predvsem večjo možnost izbire, saj povečuje tržno konkurenco v Sloveniji. S povečanjem mreže za 39 novih bencinskih servisov v mreži Shell v Sloveniji bomo lahko našim strankam zagotovili vrhunska goriva in edinstveno izkušnjo storitve Shell Cafe," je izpostavil generalni direktor Shell Adria Gregor Omejc.

Shell je na slovenskem trgu prisoten od leta 1994. Trenutno podjetje v Sloveniji upravlja mrežo osmih črpalk brez osebja za tovorna vozila ter en bencinski servis tudi za osebna vozila. Strankam v Sloveniji tako zdaj zagotavljajo storitve v okviru Shell kartičnega poslovanja za gorivo in storitve, povezane s cestnim tovornim prometom, so dodali.

Nakup 92,25-odstotnega deleža

Mol je pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež, podpisal junija 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež znaša 301 milijon evrov, s tem pa bi Madžari prišli do mreže 120 bencinskih servisov, ki je druga največja v državi. Mol ima medtem kot tretji največji ponudnik v Sloveniji po februarskih podatkih 53 bencinskih servisov. Daleč največji ponudnik je Petrol s 318 prodajnimi enotami.

Posel je Evropska komisija v preverbo prejela 13. maja lani, v predhodni preiskavi pa je ugotovila, da bi transakcija lahko močno zmanjšala konkurenco na maloprodajnem trgu za pogonska goriva v Sloveniji.