Nov način obračunavanja omrežnin: predstavniki energetike ga pozdravljajo

Na današnjem strokovnem srečanju Čas je za spremembe v energetiki so ob izidu poročila o stanju na področju energetike predstavili ključne poudarke leta 2022, osredotočili pa so se tudi na našo energetsko prihodnost. V luči ciljev zelenega prehoda so udeleženci srečanja spregovorili o novi metodi obračuna omrežnine, ki se začne uporabljati 1. marca 2024.

Svet agencije je namreč pred dnevi spremenil akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Novi način obračunavanja omrežnine prinaša pet blokov z različno tarifno postavko, pri čemer bo strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku odvisen od obremenjenosti omrežja in odjemalčeve uporabe v preteklem obdobju.

Prenova omrežninskih postavk je po prepričanju ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra zelo pomemben del mozaika zelenega prehoda. "Mi si samo želimo, da bi bili ljudje nagrajeni za usmerjanje v zeleni prehod in ta prenova omrežninskih postavk omogoča to nagrajevanje," je dejal minister.