Nov obvezni prispevek izraziteje znižal neto plačo za julij

Kot so pojasnili na statističnem uradu, je na izrazitejše znižanje neto plače za julij v primerjavi z bruto plačo vplivala predvsem uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ta se dodatno obračunava pri izplačilu plače od 1. julija in znaša en odstotek bruto plače.

Povprečna plača za julij se je medtem v medletni primerjavi zvišala. V bruto znesku je bila nominalno višja za 5,8 odstotka, realno za 2,9 odstotka, v neto znesku pa je bila nominalno višja za 4,5 odstotka in realno za 1,7 odstotka, so navedli v uradu.

V javnem sektorju je bila povprečna bruto plača za julij nižja od plače za junij za 3,6 odstotka, v institucionalnem sektorju država za 4,5 odstotka. V zasebnem sektorju pa se je nekoliko zvišala, in sicer za 0,7 odstotka.