Nov obvezni prispevek izraziteje znižal neto plačo za julij

Ljubljana, 22. 09. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
28

Povprečna bruto plača za julij je znašala 2517,11 evra, neto plača pa 1577,42 evra. Prva je bila od tiste za junij nominalno nižja za 0,9 odstotka in realno za 1,4 odstotka, druga nominalno za 2,1 odstotka in realno za 2,6 odstotka. Na izrazitejše znižanje neto plače je vplivala uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo.

Kot so pojasnili na statističnem uradu, je na izrazitejše znižanje neto plače za julij v primerjavi z bruto plačo vplivala predvsem uvedba obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ta se dodatno obračunava pri izplačilu plače od 1. julija in znaša en odstotek bruto plače.

Povprečna plača za julij se je medtem v medletni primerjavi zvišala. V bruto znesku je bila nominalno višja za 5,8 odstotka, realno za 2,9 odstotka, v neto znesku pa je bila nominalno višja za 4,5 odstotka in realno za 1,7 odstotka, so navedli v uradu.

V javnem sektorju je bila povprečna bruto plača za julij nižja od plače za junij za 3,6 odstotka, v institucionalnem sektorju država za 4,5 odstotka. V zasebnem sektorju pa se je nekoliko zvišala, in sicer za 0,7 odstotka.

Plača (slika je simbolična).
FOTO: Profimedia

V primerjavi s plačo za julij lani se je povprečna bruto plača zvišala v obeh sektorjih. V javnem je bila višja za 6,1 odstotka, v institucionalnem sektorju država za 6,6 odstotka in zasebnem za 5,4 odstotka.

V povprečju je bila najvišja plača za julij izplačana v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Znašala je 3553,87 evra bruto oz. 2136,80 evra neto.

Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kjer je dosegla 1841,25 evra bruto ali 1187,15 evra neto.

Majzelj
22. 09. 2025 12.27
V Sloveniji ti največ vzamejo pri plači! Smo pa ful svobodni.....
Dragica Cegler
22. 09. 2025 12.26
A pokojnine pa ne,?
NiGenocid
22. 09. 2025 12.22
+4
A samo 1.500 neto mesecne place si danes reven in to je DEJSTVO.
CabezaDeTopo
22. 09. 2025 12.25
+1
Ce si sam. Če pa imaš partnerja in otroka, si reven tudi z 2.500.
jezenslovenec
22. 09. 2025 12.20
+2
Zakaj ste izbrisali članek za koliko se bo jutri podražili naftni derivati????
Orisei1
22. 09. 2025 12.17
+2
In zdaj bi oni v JU zmetali še božičnico, da bo še malo več pufa treba vzeti🙄 "bo že narod plačal, saj nič ne rečejo karkoli jim naprtimo za plačati" ; Golobnjak😬
Jernej Sekirnik
22. 09. 2025 12.14
+2
vsi plačujemo, še kmetje, ,,,,kulturniki pa ne rabijo, vse je Levica to naredila. Za kulturnike pa moramo mi prispevat. Res je to ****
Sventevith
22. 09. 2025 12.14
+3
Pa še vedno, boste veselo hodili na tlako, da odslužite svoje. Zaradi tega, se nikoli ne bo nič spremenilo. Tlačani, stopite skupaj, ne pustite se zavajati, saj samo to, daje pravemu sovražniku moč
HALAcR7
22. 09. 2025 12.14
+4
tako kot je na sliki dilerji sortirajo denar
čevapgpt
22. 09. 2025 12.11
+4
jurja prispevkov za 1500€ neto plače. Lopovščina.
Bolfenk2
22. 09. 2025 12.10
+4
Od kar nam vlada golobnjak neto plača samo pada. Najprej so povišali davek na plače, potem prostovoljno zdravstveno zavarovanje naredili prisilno obvezno, sedaj pa še ta prispevek.
Rdečimesečnik
22. 09. 2025 12.08
+3
Plešemo
Teleport
22. 09. 2025 12.05
+3
Članek bi moral biti čisto na vrhu ampak ga boste raje hitro skrili. Je bolj pomembna poroka
300 let do specialista
22. 09. 2025 12.03
+6
Nova LEGALNA KRAJA, mi pa še zmeraj tiho kot jagenjčki, dokler nas volkovi derejo in derejo.
2mt8
22. 09. 2025 12.02
+5
Maljevac in golobnjak ni poceni. Pa še nič ne dobiš za to.
VladdyDaddy
22. 09. 2025 12.01
+9
Torej država dobi skoraj 940Eur ko firma plača 1500Eur povprečne plače? Pa kmalu bomo dali več za prispevke kot pa dobili plačano
Groucho Marx
22. 09. 2025 12.00
+9
Tale prevatantski prispevek se sploh ne zliva na poseben račun, ampak v isto malho kot ostali prispevki za zdravstvo.
Uporabnik1921539
22. 09. 2025 11.58
+6
kakor komu.Ratovom,ki ga pobirajo,ko je zvisal
Uporabnik1921539
22. 09. 2025 11.59
+4
ups....tatovom
kr en 123
22. 09. 2025 11.57
+0
In so plačo malo razbremenili...
rogla
22. 09. 2025 11.56
-10
Mnogi upokojenci zaradi Janševega Zujfa prikrajšani za 25 % pokojnine, sedaj še ta dodatek!
Teleport
22. 09. 2025 12.06
+1
Prvo si poglej celo zgodbo zujfa
pusi
22. 09. 2025 11.53
+11
Hrvaška povprečna plača neto je že enaka. Albanija je sedaj naša konkurenca. Plešite butalci.
Jernej Sekirnik
22. 09. 2025 12.15
+1
včasih smo se primerjali s Češko, Slovaško,...sedaj pa ne moremo več...oni so ful naprej.
