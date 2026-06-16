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Gospodarstvo

Nov padec cen nafte: za sod manj kot 80 dolarjev

Frankfurt/Pariz/London, 16. 06. 2026 19.05 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
N.L. STA
Svet in nafta

Vlagatelji so zadovoljni, da so ZDA in Iran dosegli sporazum o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Evro se je malenkost zvišal, prav tako indeksi na pomembnejših borzah v Evropi, medtem ko so cene nafte padle za okoli pet odstotkov in pod 80 dolarjev (68,88 evrov) za 159-litrski sod. Dan pred začetkom vojne je sod nafte stal okoli 70 dolarjev (60,27 evra).

Nafta se je še pocenila. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 75,96 dolarja (65,40 evra), kar je 4,79 dolarja oz. 5,93 odstotka manj kot v ponedeljek. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 4,16 dolarja oz. pet odstotkov na 79,01 dolarja (68,03 evra).

Za primerjavo. Konec aprila je cena nafte brent, ki velja za svetovno referenčno merilo, poskočila nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegla novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Dan pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, 27. februarja, je cena nafte za sod znašala 72 dolarjev. 

Preberi še Nafta na najvišji ravni od leta 2022 zaradi krize na Bližnjem vzhodu

Vrednost evra se je zvišala. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,1617 dolarja, kar je 0,29 centa več kot v ponedeljek. Evropska centralna banka je opoldne referenčni tečaj evra določila pri 1,1594 dolarja, v ponedeljek pri 1,1607 dolarja.

Borze

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je trgovanje sklenil z 0,45-odstotno rastjo.

V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 0,07 odstotka, v Parizu pa CAC 40 0,75 odstotka. V Milanu se je FTSE MIB zvišal za 1,15 odstotka, na Dunaju pa je ATX pridobil 0,38 odstotka.

Zunaj območja z evrom je osrednji indeks borze v Zürichu pridobil 0,32 odstotka, v Londonu pa je FTSE 100 trgovanje končal 0,61 odstotka nad izhodiščem.

Indeksi na newyorških borzah nimajo enotne smeri. Industrijski indeks Dow Jones je bil približno štiri ure pred koncem trgovanja 0,91 odstotka nad izhodiščem. Širši indeks S&P 500 je medtem izgubljal 0,23 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa 0,45 odstotka.

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KOMENTARJI30

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Bombardirc1
16. 06. 2026 20.26
Pri nas se cene seveda dvigajo ampak samo zato, ker "ta vlada dela za ljudi"...
Odgovori
+3
3 0
Bullet5672
16. 06. 2026 20.22
Prej so hoteli cene spreminjati dnevno. Zdaj nam bodo pa bučke prodajali, da je nafta zakupljena vnaprej še po višjih cenah...
Odgovori
+3
3 0
1236
16. 06. 2026 20.08
preveč denarja imate na bankah vse sevidi. ne znate uživati in pravilno je tako. če denarja ne porabiš je isto kot da ga nimaš !!!!
Odgovori
+1
2 1
1236
16. 06. 2026 20.07
e moji hlapci na 2,5 eur nej gre. električni pa omejiti polnenje. bravo
Odgovori
-1
1 2
Tima123
16. 06. 2026 20.07
Na Hrvaškem dol, pri nas gor
Odgovori
+3
3 0
kl3m3n22
16. 06. 2026 19.57
Da vidimo sedaj cene, ali mi bo žal, da sem volil to
Odgovori
+5
5 0
Mali medo
16. 06. 2026 20.05
Bo tko k men. Sedaj bo izgovor da krpajo luknjo u proračunu.
Odgovori
+5
6 1
Brus1234
16. 06. 2026 20.21
Verjetno ti bo še večkrat žal.
Odgovori
+2
2 0
enapi
16. 06. 2026 19.51
Naslednji korak vlade bo verjetno podražitev vinjet.
Odgovori
+8
10 2
kmkm
16. 06. 2026 19.44
Janša že dela za ljudi je že povečal marže trgovcem ja treba plačat vse svinjarije katere so počeli!
Odgovori
+2
8 6
Holy50
16. 06. 2026 19.41
To nima nikakršne zveze z črpalkami. Pomembna je formula, ki je napačna. Nobena črpalka ni plačevala visokih cen.
Odgovori
+3
3 0
aylar
16. 06. 2026 19.41
Kdaj bo pri nas 1 euro za liter?
Odgovori
+5
5 0
LevoDesniPles
16. 06. 2026 19.43
lol ko bo javna sekta in njihove "plače" razpolovljene na pol
Odgovori
-2
4 6
tianot
16. 06. 2026 19.38
Kaj se bodo pa sedaj spomnili, da ne bo treba spustiti cen??Najbrž so v jadranu opazili morskega psa in tanker ne more mimo😂.Vse da ohranjajo cene visoke in omogočajo bogatenje eliti.
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+10
10 0
Brus1234
16. 06. 2026 20.23
Po sistemu - želeli ste - poslušajte.
Odgovori
0 0
Spark
16. 06. 2026 19.36
Iz kje pa Slovenija uvaža gorivo,za take cene iz Avsralije z čolni na vesla naprej pa s konji..Kdaj bo konec tega lopovstva in kraj ljudem?
Odgovori
+15
15 0
Arrya
16. 06. 2026 19.33
37% padec cen nafte. Me zanima za koliko bojo spustili bencinski servisi...
Odgovori
+15
15 0
mario7
16. 06. 2026 19.33
Zakaj se v Sloveniji draži? Kdo to lahko pojasni?
Odgovori
+10
11 1
Mali medo
16. 06. 2026 20.12
Nova vlada ma sposobne ekonomiste. Tečaj v Kumrovcu pa 1 krat plesne vaje.
Odgovori
0 0
kopalisce
16. 06. 2026 19.31
Samo v Sloveniji raste 😤
Odgovori
+4
5 1
enapi
16. 06. 2026 19.27
Pada pada, vlada pada.
Odgovori
+11
14 3
enapi
16. 06. 2026 19.18
Koliko lahko vzame župnik, da se ne šteje za podkupnino? 4 otroke?
Odgovori
+2
9 7
enapi
16. 06. 2026 19.14
Mislim da je treba ddv dvigniti. Gremo 💪💪💪
Odgovori
+0
5 5
enapi
16. 06. 2026 19.13
Alo tok tok odmeva po praznih bučah koalicije.
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+5
9 4
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