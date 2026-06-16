Nov padec cen nafte: za sod manj kot 80 dolarjev

Nafta se je še pocenila. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 75,96 dolarja (65,40 evra), kar je 4,79 dolarja oz. 5,93 odstotka manj kot v ponedeljek. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 4,16 dolarja oz. pet odstotkov na 79,01 dolarja (68,03 evra).

Za primerjavo. Konec aprila je cena nafte brent, ki velja za svetovno referenčno merilo, poskočila nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegla novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Dan pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, 27. februarja, je cena nafte za sod znašala 72 dolarjev.