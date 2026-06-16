Nov padec cen nafte: za sod manj kot 80 dolarjev

Nafta se je še pocenila. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 75,96 dolarja (65,40 evra), kar je 4,79 dolarja oz. 5,93 odstotka manj kot v ponedeljek. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 4,16 dolarja oz. pet odstotkov na 79,01 dolarja (68,03 evra).
Za primerjavo. Konec aprila je cena nafte brent, ki velja za svetovno referenčno merilo, poskočila nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegla novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022.
Dan pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, 27. februarja, je cena nafte za sod znašala 72 dolarjev.
Vrednost evra se je zvišala. Pozno popoldne so z evrom v Frankfurtu trgovali po tečaju 1,1617 dolarja, kar je 0,29 centa več kot v ponedeljek. Evropska centralna banka je opoldne referenčni tečaj evra določila pri 1,1594 dolarja, v ponedeljek pri 1,1607 dolarja.
Borze
Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je trgovanje sklenil z 0,45-odstotno rastjo.
V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 0,07 odstotka, v Parizu pa CAC 40 0,75 odstotka. V Milanu se je FTSE MIB zvišal za 1,15 odstotka, na Dunaju pa je ATX pridobil 0,38 odstotka.
Zunaj območja z evrom je osrednji indeks borze v Zürichu pridobil 0,32 odstotka, v Londonu pa je FTSE 100 trgovanje končal 0,61 odstotka nad izhodiščem.
Indeksi na newyorških borzah nimajo enotne smeri. Industrijski indeks Dow Jones je bil približno štiri ure pred koncem trgovanja 0,91 odstotka nad izhodiščem. Širši indeks S&P 500 je medtem izgubljal 0,23 odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa 0,45 odstotka.
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