Nov padec števila brezposelnih, povpraševanje po delavcih se nekoliko ohlaja

Na novo se je maja na zavodu prijavilo 3861 brezposelnih oz. 8,4 odstotka manj kot aprila in 2,9 odstotka manj kot maja lani. Zaposlilo se je medtem 3076 brezposelnih, kar je 20,5 odstotka manj kot aprila in 7,3 odstotka manj kot v lanskem maju, je objavil zavod.

Nekoliko pa se na podlagi zavodove statistike ohlaja povpraševanje po delavcih. Delodajalci so od začetka leta do konca maja zavodu sporočili 67.173 prostih delovnih mest, sedem odstotkov manj kot lani v tem času. Samo maja so zavodu sporočili 13.043 prostih delovnih mest, 0,5 odstotka manj kot aprila in 11,7 odstotka manj kot maja 2023.