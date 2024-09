Nov plačni zakon skoraj v celoti usklajen, zdaj na delo še organi

Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so v ponedeljek po več kot deseturnih pogajanjih sporočili, da je predlog novega plačnega zakona skoraj povsem usklajen. Ob tem so se uskladili tudi o dokumentu, ki opredeljuje nadaljnje korake.

Vodja vladnih pogajalcev, finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da so bila pogajanja maratonska in čeprav so utrujeni, so po drugi strani tudi zadovoljni, ker so pri zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju "uspeli streti praktično vse orehe".

Pojasnil je, da bo izjava o usklajenosti tako relativno kratka, saj ostane le ena zadeva, za katero so ocenili, da je v tem trenutku ne bodo mogli rešiti. Ob tem pa so se po njegovih besedah uskladili tudi o t. i. postopkovniku, tj. dokumentu, ki opredeljuje naslednje korake.

Usklajenost veseli tudi sindikate

"Verjetno se je obrestovalo, da smo se že od sedmih zjutraj trudili priti skupaj, najprej na delovni skupini, potem pa tudi na centralnih pogajanjih," je dejal vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Do dokumentov, o katerih so se uskladili, naj bi se zdaj najprej opredeljevali organi sindikatov. Kot je dejal Štrukelj, imajo za njihovo preučitev kratek čas, vendar verjame, da bo – glede na to, da so bili obveščeni sproti in so sledili pogajanjem – večina prišla na podpis, ki je predviden za sredo.

Ključno, kar jih zdaj čaka, pa je po njegovih besedah uskladitev kolektivnih pogodb, tako kolektivne pogodbe za javni sektor, kot kolektivnih pogodb dejavnosti.