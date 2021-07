Nov predlog novele zakona o DDV-ju podoben prejšnjemu

Če bo podpora tokrat zadostna, trgovcem, gostincem, frizerjem in drugim računa ne bo več treba izdati v papirni obliki. Ta bo potreben le, če ga bo stranka zahtevala oziroma če bo račun potreben zaradi morebitnega vračila izdelka ali uveljavljanja garancije.

Podjetja bi lahko ob nakupu osebnih vozil za zaposlene, če so ti brez izpustov ogljikovega dioksida in niso dražja od 80 tisočakov, tudi odbijala DDV. Prav tako pa kmetje ne bi bili več obvezni zavezanci za DDV. To bi veljalo ne glede na njihov prihodek – trenutna meja je 7500 evrov prometa na leto.

Z novelo pa moramo v našo zakonodajo končno vnesti tudi kar nekaj členov iz evropske direktive, ki določa novosti pri spletni prodaji. Tu je od julija namreč kar nekaj sprememb. Po novem tako na primer ni več oprostitve plačila DDV za nakupe iz neevropskih držav in to ne glede na znesek. Tudi če je ta zelo nizek, recimo 22 evrov, kot je veljalo do zdaj.