Nov režim za Teš, s katerim naj bi rešili njega in premogovnik

Z novim letom se začenja nov režim delovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki bo do konca aprila 2027 po novem izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. Z novo ureditvijo naj bi preprečili stečaj Teša in Premogovnika Velenje ter ohranili delovna mesta do prestrukturiranja te premogovne regije.

OGLAS

Novo primarno vlogo drugega največjega energetskega objekta v državi je prinesel zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki ga je DZ sprejel sredi decembra.

Teš in tudi Premogovnik Velenje sta po novem iz skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) prešla v last države in pod okrilje Slovenskega državnega holdinga, Teš pa bo od danes do 30. aprila 2027 tako namesto proizvodnje elektrike v prvi vrsti izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje v občinah Velenje in Šoštanj.

Teš 6 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Razliko med prihodki in stroški gospodarske javne službe bo krila država z nadomestilom, ki naj bi v teh treh kurilnih sezonah znašalo okoli 324 milijonov evrov. Nadomestilo bi država predvidoma krila iz dividend energetskih družb, še posebej HSE, katerega poslovanje bo z novo rešitvijo močno razbremenjeno. Poleg tega bo treba za to obdobje zagotoviti še skoraj 80 milijonov evrov za odplačilo kredita Evropski investicijski banki za šesti blok Teša (Teš 6). Termoelektrarna bo za proizvodnjo toplote obratovala z zmanjšano močjo, a proizvajala tudi od 40 do 45 odstotkov količin električne energije kot sicer ob polnem obratovanju. Proizvedeno elektriko bo v večini prodala Borzenu, del pa na trgu. Če bodo tržne razmere dopuščale oz. razmere narekovale, bo lahko Teš obratoval z večjo močjo ter proizvajal več elektrike, s tem pa se bi znižala potreba po državnem nadomestilu.

S to rešitvijo se bosta Teš in Premogovnik Velenje kot dobavitelj lignita izognila insolventnosti, ki bi jima po opozorilih pristojnih zaradi kopičenja izgub iz poslovanja, v največji meri povezanih s posledicami prenapihnjene naložbe v Teš 6, grozila že kmalu na začetku leta 2025. S tem se ohranjajo tudi delovna mesta v obeh družbah iz dosedanje termo divizije HSE. Iskali bodo novega ponudnika toplote Zakon daje Šaleški dolini tudi čas, da najde alternativni vir ogrevanja. Distributer toplote, Komunalno podjetje Velenje, bo moral glede na zakonsko določilo do 1. junija 2025 objaviti razpis in do 1. januarja 2026 izbrati novega ponudnika toplote, ki bo moral dobavo vse potrebne toplote zagotoviti iz alternativnih proizvodnih virov. Predvsem pa nov režim delovanja Teša vnaša določeno stabilnost do sprejetja dolgoročnih ukrepov za prihodnost regije. Te naj bi opredelila zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in o prestrukturiranju premogovne regije, ki ju bo vlada v DZ po napovedih poslala v prvih mesecih novega leta. V Šaleški dolini si želijo predvsem čimprejšnjega sprejetja obeh zakonov, s katerima naj bi zagotovili učinkovit in pravičen prehod regije na nove gospodarske temelje, ter zagotovilo, da do izstopa iz energetske rabe premoga ne bo prišlo pred letom 2033, kot je predvideno z državno strategijo.