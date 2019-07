Na brniškem letališču bodo položili temeljni kamen novega terminala

Družba Fraport Slovenija je 7,273 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo terminala s podjetjem GIC gradnje iz Rogaške Slatine kot vodilnim partnerjem in ljubljanskim Elcomom podpisala konec junija. V začetku julija, ko so na letališču zaprli zunanje parkirišče in spremenili parkirno ureditev, so že stekla pripravljalna dela, sedaj pa se začenja gradnja.