Tržni inšpektorat oglobil Adrio zaradi zavajanja potrošnikov

Adria Airways ima do srede čas, da Javni agenciji za civilno letalstvo predloži načrt finančnega prestrukturiranja, sicer bo ob operativno licenco. V Tržnem inšpektoratu prav tako izpostavljajo netransparentno poslovanje lastnika družbe 4K.

Tržni inšpektorat se je tako na podlagi pridobljenih dokazil odločil družbi Adria Airways izreči globo zaradi nepoštene poslovne prakse. Nepoštena poslovna praksa je bila ugotovljena pri prodaji letalskih vozovnic, ker je družba potrošnikom dne 24. in 25. septembra 2019 prodajala letalske vozovnice za izvedbo letov za četrtek in petek, 26. in 27. septembra 2019, čeprav je bila situacija za izvedbo letov negotova, saj so bila letala pravne osebe v času prodaje vozovnic dne 24. in 25. septembra 2019 že prizemljena, so sporočili s tržnega inšpektorata.

Vodstvo Adrie Airwais bi glede na to, da je razpolagalo z vsemi informacijami o finančnem poslovanju pravne osebe ter s podatki o dejanski razpoložljivosti letal, primernih za izvedbo letov, za katere so prodajali letalske vozovnice, moralo vedeti, da družba dejansko ne bo mogla zagotoviti izvedbe teh letov, s čimer bi lahko bili zavedeni potrošniki, ki so se v dobri veri glede izvedbe leta in zaupanjem v letalskega prevoznika odločili za nakup vozovnic.

»Na Tržnem inšpektoratu pri družbi Adria Airways d.o.o. izvajamo nadzor tudi po drugih vprašanjih. O ugotovitvah bomo zainteresirano javnost obvestili takoj, ko bodo inšpekcijski postopki zaključeni,«so sporočili.