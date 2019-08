Nov 'uspeh' družine Janković: sodišče potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo Electe

Kot je še razvidno iz sklepa sodišča, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, se bodo terjatve upnikov od 25. aprila letos do poteka roka za njihovo plačilo obrestovale po dvoodstotni letni obrestni meri. Na sklep je sicer v 15 dneh možna pritožba.

Potrditvi poenostavljene prisilne poravnave je pot po več različnih sodnih odločitvah in pritožbah odprlo Višje sodišče v Ljubljani, ki je 25. aprila ugodilo pritožbi Electe Holding na sklep okrožnega sodišča o razveljavitvi poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem v lasti Damjana in Jureta Jankovića (pri čemer Jure zaradi sklepov finančne uprave s svojim deležem ne more razpolagati) in sklenilo, da postopek poenostavljene prisilne poravnave lahko steče. Temu je nato sledilo ljubljansko okrožno sodišče in zeleno luč prižgalo.

Odpisali bodo milijon evrov terjatev TCK

Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo, je nasprotovala poenostavljeni prisilni poravnavi. Njihov glavni argument nasprotovanja Hetine slovenske družbe je bil, da bi morala Electa holding na seznam navadnih terjatev v postopku poenostavljene prisilne poravnave uvrstiti tudi terjatev do družbe TCK v lasti Hete v višini 2,28 milijona evrov, ki da jo ima Electa Holding kot solidarni porok in plačnik družbe Electa Naložbe.

TCK je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od banke Hypo. Pri tem posojilu so kot poroki nastopali Electa Holding, Electa Inženiring in Damjan Janković.

Za poenostavljeno prisilno poravnavo je na koncu glasovalo sedem od 12 upnikov, ki pa predstavljajo skoraj 100 odstotkov vseh navadnih terjatev, pri tem pa je ključno vlogo igrala družba Glanc, ki naj bi bila po pisanju portala Siolpovezana z družino Janković.

Heta je trdila, da je terjatev do družbe Glanc fiktivna, saj da v sredstvih nikoli ni imela knjiženih nobenih sredstev v takšni višini.

Heta je zahtevala poplačilo milijonskih posojil. Odločitev okrožnega sodišča pomeni, da bo družba izgubila veliko večino od 1,2 milijona evrov sredstev, ki jih terja od Electe Holdinga, še poroča Siol. Na sklep sodišča se sicer lahko še pritožijo.