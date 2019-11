Nova Adria Airways: že prvo leto 20 milijonov evrov izgube?

DUTB je pilotom Adrie Airways predstavil poslovni načrt nove slovenske letalske družbe. Ta naj bi sprva letela s petimi Canadairovimi letali, zaposlila do 200 ljudi, prvo leto pa bi zaključila z 20 milijoni evrov izgube. Po naših neuradnih informacijah naj bi pri pripravi načrta sodelovali tudi nekdanji zaposleni pri Adrii Airways.

Dober mesec dni po tem, ko je kranjsko okrožno sodišče začelo stečajni postopek Adrie Airways, je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) njenim pilotom predstavila poslovni načrt nove slovenske letalske družbe.

Po naših neuradnih informacijah naj bi pri pripravi poslovnega načrta DUTB sodelovali tudi nekdanji zaposleni pri Adrii Airways.

Po naših informacijah je moral DUTB načrt pripraviti do sredine tega tedna in ga predstaviti ministrstvu za gospodarstvo. V skladu z njim bi nova Adria Airways sprva letela s petimi Canadairovimi letali, zaposlila bi do 200 ljudi, zaradi vzpostavitve celotne letalske operacije pa bi prvo leto zaključila z 20 milijoni evrov izgube, je neuradno poročal Radio Slovenija. To naj sicer ne bi bile zadnje številke, saj izračuni še niso zaključeni.

Kot je znano, je po propadu Adrie vlada nalogo preverjanja možnosti ustanovitve nove letalske družbe zaupala DUTB, kjer pa o podrobnostih molčijo. Na vprašanja glede izračunov in glede predstavitve poslovnega načrta nekdanjim pilotom Adrie so odgovorili le, da "navedbe ne držijo". Če bi ideja o ustanovitvi novega prevoznika dobila zeleno luč, bi ustanovitelj – domnevno DUTB – imel dve možnosti. Prva bi bila ustanovitev letalske družbe iz nič, druga pa bi omogočala nakup Adrijine licence letalskega prevoznika (AOC), kar bi skrajšalo številne birokratske postopke. Na Agenciji za civilno letalstvo so nam potrdili, da je letalska licenca podjetja Adria Airways suspendirana. Prav tako so nam potrdili, da je licenco možno prenesti na drugega lastnika. Neuradno bi se znalo zaplesti, saj bi, da bi lahko kupili AOC, morali kupiti celotni poslovni delež Adrie Airways, a se čas izteka, saj je licenca suspendirana samo do konca leta. Vprašanje je tako, ali je stečajne postopke sploh možno rešiti tako, da bi nekdo lahko prevzel to licenco.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so za STA povedali, da od DUTB še niso prejeli izračunov glede morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika. "Ko bodo izračuni prispeli, jih bo ministrstvo proučilo in se do njih opredelilo," so navedli.