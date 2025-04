Nova cena goriv: koliko boste odšteli?

Naftni derivati so najcenejši v več kot letu dni. Opolnoči so se znižale regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 7,8 centa na 1,417 evra, dizelskega goriva pa za 8,1 centa na 1,443 evra. Gre za najnižje cene pogonskih goriv od začetka lanskega leta. Znižala se je tudi cena kurilnega olja, in sicer za 7,8 centa na 1,036 evra za liter.