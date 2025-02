Nova doba po pojavu 'poceni' umetne inteligence: Katera delnica je ponorela?

Finančni analitik Nikola Maljković iz Optimtraderja, s komer smo se pogovarjali o zgodovinskem dogajanju, ocenjuje, da je kitajski DeepSeek priložnost predvsem za manjše igralce. Kot pojasnjuje, bo zato potreba po najzmogljivejših čipih seveda manjša: " Če to drži, imamo zdaj odprtokodni program, ki ga lahko uporabijo tako veliki igralci, kot sta Meta in Amazon, kot katerakoli firma, ki si ne more privoščiti, da investira v tovrstne čipe. In to odpira pot manjšim igralcem."

Strinja se, da bo spopad med ZDA in Kitajsko na področju umetne inteligence vodil dogajanje na trgih. "Preseneča me, da je Kitajska potrebovala toliko časa, da se je pridružila tej vojni umetne inteligence. In to je po mojem samo pozitivno, predvsem za manjše igralce. Do zdaj so bili veliki zmagovalci umetne inteligence Amazon, Meta, Google, Microsoft, ker so imeli dovolj denarja, da so drago opremo pokupili. Kitajci pa so znani po tem, da delajo zadeve ceneje, pa vendar ne spet preveč slabše. Tako da to odpira možnosti tudi za manjše firme in to je samo še pozitivno z vidika uporabnikov, da bomo lahko prišli še do kakšnih boljših rešitev zaradi tega, ker se ta 'vojna' začenja. Zdaj lahko torej tudi tisti, ki nimajo toliko denarja, izkoriščajo pozitivne učinke odprtokodnega sistema."

Prihaja nova doba, prvi zmagovalec podjetje Palantir

Velika tehnološka podjetja so že zmagovalci tega preboja. Zdaj pa prihajamo v nov cikel, novo dobo programskih rešitev, napoveduje Maljković. Doslej je bila v ospredju infrastruktura, vsi so kupovali čipe, serverje, postavljali infrastrukturo, naslednji korak pa je, kako umetno inteligenco izkoristiti v praksi, v realnem življenju. "Zdaj prihajajo programska podjetja, ki bodo dejansko izkoristila umetno inteligenco za praktične primere." Kot kaže, je prvi zmagovalec tega preskoka podjetje Palantir: "Delnica je ponorela, v enem letu je zrasla okoli 500 odstotkov. Gre za zelo kompleksno podjetje, ki izsledke umetne inteligence uporablja za izboljševanje poslovanja itd." Zaradi varnostnih vprašanj pa bo vedno bolj pomembna tudi zgodba kibernetske varnosti, saj bo zelo pomembno preprečiti kraje podatkov, ocenjuje. Delnice podjetji na tem področju se dvigujejo zelo visoko, zelo močni v tem trenutku sta tudi delnici CloudFlare in CrowdStrike, ponazori.

Kaj umetna inteligenca prinaša za vlagatelje na dolgi rok?

Kot meni, umetna inteligenca najbolj negativno vpliva na proizvajalce čipov, a to je pozitivno za največja tehnološka podjetja, kot so Meta, Apple, Amazon. Ta podjetja nimajo razvitih svojih programov umetne inteligence in zdaj lahko do njih pridejo poceni. Zato dogajanje na trgu umetne inteligence na dolgi rok ne bi smelo preveč vplivati na zelo razpršene indekse, kot je S&P 500: "Na te indekse vplivajo bolj makroekonomski kazalniki in zaenkrat kaže, da bo letošnje leto še vedno zelo uspešno, zato mislim, da z vidika umetne inteligence ni bojazni za tiste, ki so investirali v tovrstne indekse."