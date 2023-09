Nova energetska politika: Način ogrevanja bo odvisen od tega, kje živite

Koliko boste na koncu meseca plačali za elektriko bo odvisno od tega, ali boste energijo rabili v višji sezoni, ki bo trajala od novembra do februarja, ali nižji. Pa tudi od tega, ali bo delovni ali dela prost dan. Cene bodo najvišje od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure, najcenejša raba omrežij pa - ostaja ponoči. "To prebivalcem ni všeč. Ampak prebivalstvo Evrope se je odločilo, da bomo šli na brezogljične vire. Izvolili so vlade, ki so to obljubile. In če je kdo mislil, da bo šlo to brez problemov, je bil neskončen optimist," situacijo komentira Rafael Mihalič, profesor s fakultete za elektrotehniko.