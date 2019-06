Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov

Nadzorni svet SDH je soglasje k prodaji Abanke Novi KBM podal v sredo, danes pa je sledil še podpis prodajne pogodbe, ko so razkrili tudi vrednost transakcije. Država bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov evrov, in sicer iz naslova že izplačanih dividend za lansko poslovno leto 67 milijonov evrov, iz naslova kupnine pa 444 milijonov evrov, so sporočili iz SDH.

Večina kupnine za zniževanje javnega dolga

Na ministrstvu za finance so v sredo pojasnili, da bo 10 odstotkov kupnine namenjene za demografski rezervni sklad, 90 odstotkov pa za zniževanje javnega dolga.

Tretja največja banka v Sloveniji, več kot 1000 zaposlenih

Abanka z več kot 1000 zaposlenimi je tretja največja banka v Sloveniji, ki nudi celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva do bančno-zavarovalniških storitev. Njeni začetki segajo v leto 1955, danes pa je v 100-odstotni lasti države.

V okviru sanacije in združitve z Banko Celje je država vanjo v letih 2013 in 2014 vložila 781 milijonov evrov. Kot delničarka Abanke je država v zadnjih treh letih doslej že prejela 178,3 milijona evrov dividend, poleg kupnine pa je upravičena tudi do zneskov iz naslova prodaje terjatev, ki so bile v sklopu ukrepov za krepitev stabilnosti bank v letu 2014 prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank. "Ocenjeno je, da bodo navedeni prilivi presegli vrednost omenjenih ukrepov, ki so bili potrjeni z odločbo Evropske komisije," pravijo na SDH.

Priložnost, da zgradijo močno, združeno banko

Predsednik uprave SDH Igor Kržan je po podpisu pogodbe povedal, da so s prodajo izpolnili zaveze, ki jih je Slovenija dala Evropski komisiji glede dovoljene državne pomoči."Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri prizadevanjih SDH, da uspešno zaključi privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja," je dejal. Kupec bo po njegovih besedah dobil dobro in stabilno banko.

Predsednik uprave Nove KBMJohn Denhof pa je podpis pogodbe označil za izjemno priložnost, da zgradijo močno, združeno banko, to pa je pozitivno za slovensko gospodarstvo. "Združena banka bo imela boljši dostop do strank v vseh segmentih po vsej državi in bo podpirala konkurenčnost slovenskega bančnega sektorja," je ocenil.