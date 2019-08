Nova nadzornika Telekoma Rozman in Cerovšek Zupančičeva

Delničarji Telekoma Slovenije na čelu z državo so na skupščini za nova člana nadzornega sveta imenovali Igorja Rozmana in Barbaro Cerovšek Zupančič. Sklenili so, da bo dividenda znašala 4,50 evra bruto, kar je bistveno nižje kot lani. Članom uprave in nadzornega sveta so podelili razrešnico za delo v lanskem letu.

Uprava in nadzorni svet sta poleg Igorja Rozmana med nadzorniki želela Andreja Vizjaka, ki pa je, kot se je danes seznanila skupščina, od kandidature odstopil. Slovenski državni holding (SDH) je v četrtek vložil nasprotni predlog in namesto Vizjaka za nadzornico predlagal članico uprave Deželne banke Slovenije Barbaro Cerovšek Zupančič. Delničarji so predlog podprli. Novima nadzornikoma štiriletni mandat začne teči danes. Imenovanje dveh novih nadzornikov Telekoma Slovenije je bilo potrebno zaradi odstopov Ljubomirja Rajšića in nekdanje prve dame SDH Lidije Glavina. Rajšiću je funkcija prenehala 18. junija, Glavina pa je nadzornica ostala do današnje skupščine. Telekom Slovenije je za izplačilo dividend lani namenil skoraj ves bilančni dobiček. FOTO: POP TV Skupščina - udeležil se je ni nihče od Telekomovih nadzornikov - je odločala tudi o uporabi bilančnega dobička za lani v višini slabih 39 milijonov evrov. Podprla je predlog uprave in nadzornega sveta, po katerem bo dividenda 4,50 evra bruto, kar pomeni, da bo družba za izplačilo dividend namenila 29,3 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička pa prenesla. Dividende bodo izplačali 29. oktobra. Delničarji - država ima v družbi neposredno 62,54-odstotni lastniški delež, SDH je lastnik 4,25-odstotnega deleža, Kad pa 5,59-odstotnega - bodo tako letos prejeli precej nižjo dividendo kot lani, ko je znašala kar 14,30 evra bruto. Pri tem velja spomniti, da je uprava, tedaj še z Rudolfom Skobetom na čelu, predlagala dividendo v višini 6,30 evra, a je SDH uspel z nasprotnim predlogom, Telekom Slovenije pa je za izplačilo dividend lani namenil skoraj ves bilančni dobiček. Mali delničarji so si sicer želeli višjih dividend. Društvo Mali delničarji Slovenije je tako vložilo nasprotni predlog, po katerem bi za izplačilo dividend namenilo nekoliko več, tako da bi ta znašala 5,50 evra bruto, te pa bi bile tudi izplačane prej. Predlog ni dobil dovolj podpore. Skupščina se je danes seznanila tudi s poslovanjem ter podelila razrešnico nadzornemu svetu in upravi, ki jo je lani še vodil Skobe. Ta je aprila letos sporazumno odšel z vrha Telekoma Slovenije, do nastopa mandata v torek imenovanega novega prvega moža Matjaža Merkana pa družbo vodi podpredsednik uprave Tomaž Seljak. Skupina Telekom Slovenije je leto 2018 sklenila s 33,3 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta leto prej dosegel devet milijonov evrov. Čisti prihodki so znašali 715,05 milijona evrov. V prvem letošnjem polletju je čisti dobiček na ravni skupine znašal 19,57 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov na 340,63 milijona evrov. Letos v Telekomu beležijo nekoliko nižje prihodke na veleprodajnem trgu in nižje prihodke mobilnega blaga na končnem trgu. Slednji je moral danes med drugim odgovarjati na vprašanje, ali drži, da so stroški arbitraže v zvezi z izplačilom polovičnega partnerja iz televizijske družbe Antenna TV SL, ki upravlja televizijo Planet TV - grške Antenna Group - močno presegli načrtovano. Kot je pojasnil, je bila ocenjena vrednost celotnega postopka - ta je znašala milijon evrov - že presežena, ne morejo pa oceniti, za koliko bo presežena v celotnem postopku. Arbitraža v Švici med Telekomom in Antenna Group poteka, ker želi slednja izstopiti iz lastništva družbe Antenna TV SL, a se strani nista mogli dogovoriti glede zneska, ki ga bo Telekom plačal Grkom. Švicarska odvetniška pisarna, ki bdi nad postopkom, naj bi po poročanju medijev angažirala več vidnejših slovenskih pravnih in finančnih strokovnjakov. S tem naj bi okvirne stroške arbitraže večkrat presegla. Med vprašanji Telekomovi upravi, ki jih je zastavljal predvsem predsednik društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković, je bilo tudi to, ali držijo medijske navedbe, da je Skobe poleg odpravnine dobil tudi zaposlitev v Telekomu. Seljak odgovora ni mogel podati. Enako velja za vprašanje glede trenutnih prihodkov Deana Žigona, ki je konec julija odstopil s položaja delavskega direktorja. Mediji so namreč poročali, da naj bi si Žigon izpogajal doplačilo razlike med njegovo trenutno plačo in plačo, ki jo je prejemal kot delavski direktor.