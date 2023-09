Petmilijonska naložba trboveljskega Dewesofta

"Ko gre podjetje na borzo ali pristane v lasti finančnega sklada, pogosto izgubi strast in zagon. Kakor hitro postane kratkoročni dobiček pomembnejši od dolgoročnega razvoja, je to pokop podjetja. Dewesoft želimo voditi drugače, zato nenehno premikamo meje tako v razvoju merilne tehnike kot v solastniškem modelu," je na odprtju dejal soustanovitelj družbe Jure Knez .

85 odstotkov dobička vlaga v razvoj in infrastrukturo.

Prepričan je, da je to najboljši temelj tudi za mnoga druga slovenska podjetja, saj podjetja potrebujejo stabilnost. Domači in družinski kapital sta po njegovih ocenah mnogo bolj potrpežljiva kot kapital tujih lastnikov. V tem vidi najboljši recept, da bo Dewesoft zdravo slovensko podjetje tudi čez sto let, je povedal.

Minister za visoko šolstvo Igor Papič je na današnji slovesnosti v Trbovljah izpostavil, da je Dewesoft svetovno podjetje, ki pomaga pri ustanovitvi novih podjetij.

Spomnil je, da je ministrstvo preoblikovalo Javno agencijo RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki ima poseben inovacijski steber, namenjen podpori razvoja podjetij in boljšemu prenosu znanja iz akademskega v industrijsko okolje. Po napovedih Papiča bo prihodnje leto za vlaganja v raziskave na voljo 500 milijonov evrov, in sicer za raziskovalni del brez visokega šolstva.