'Nova normalnost bo drugačna'

Bo pa potrebnega nekaj potrpljenja: "Toda tja do prve polovice leta 2023 bi se morale razmere vendarle že normalizirati. Je pa res, da smo danes ljudje zelo nepotrpežljivi, pričakujemo, da bodo izzivi rešeni v nekaj tednih ali mesecih. Mislim, da moramo bolj preudarno razmišljati o času. Če se vaše razmišljanje vrti zgolj okoli tednov in mesecev, potem ste najbrž preveč nestrpni."

A kot poudarja, okrevanje ne pomeni konca težav: "Ostajajo veliki izzivi – motnje v dobavni verigi, visoke cene nekaterih dobrin ... Nekaj teh izzivov je seveda posledica pandemije, marsikateri pa je posledica preteklih dogodkov, kot je bil denimo brexit. Podjetja so nehala investirati, nehala so se širiti, ker jih je bilo strah prihodnosti. Na nekaterih področjih so motnje precej močne, med drugim na področju čipov, in bodo imele učinke še tudi v letu 2022 in morda celo 2023, kajti širitev proizvodnih kapacitet terja čas. Povpraševanje po čipih za elektronske naprave je namreč tako poskočilo, da ima avtomobilska industrija velike težave z njihovo dobavo, in nekateri že napovedujejo, da zaradi tega ne bo izdelanih od štiri do pet milijonov avtomobilov. Je pa treba upoštevati, da to ne pomeni zloma, ampak gre za zamude, ki jim bo sledilo okrevanje."

"Mislim, da je bilo veliko presenečenje, kako hitro je okrevala globalna ekonomija," pravi Bürkner, ki je v Sloveniji gostoval na kongresu Združenja Manager, na vprašanje, kako se je gospodarstvo spopadlo s koronsko krizo. "Lani je bilo ogromno ugibanj o tem, ali bo šlo za okrevanje v obliki črke V, U, morda L … nihče pa ni pričakoval, da bosta evropska in globalna ekonomija konec tega in v začetku prihodnjega leta na marsikaterem področju že dosegli predkrizno raven."

"Spomnil bi, da leta 2020, ko je udarila koronska kriza, ni nihče pričakoval, da bomo imeli cepivo tako hitro. Po prvih pogovorih s proizvajalci so napovedovali, da bodo prve rešitve šele leta 2022, potem pa bo trajalo še nekaj let. Vse skupaj se je nato odvilo veliko hitreje, ampak ljudje so bili še vedno nestrpni, kritizirali so Evropo, da dobava in cepljenje ne potekata dovolj hitro, čeprav smo v devetih mesecih dosegli kar visoko precepljenost odraslih. Danes imamo viške cepiva in ne dovolj ljudi, ki se želijo cepiti."

Slovenija je med državami, kjer je oklevanje, ko gre za cepljenje, veliko. Kako pa zavračanje cepljenja vpliva na globalno ekonomijo? "To lahko jasno vidite v ZDA na primerih zveznih držav, kjer je precepljenost nizka. Tam je učinek na ekonomijo jasno negativen, več ljudi imate v bolnišnicah, več ljudi umre. Ekonomsko okrevanje je na območjih z nizko precepljenostjo počasnejše. Prav zaradi tega upam, da bomo prišli do situacije, ko bomo imeli cepljenih več kot 80 odstotkov vseh, ki se lahko cepijo. Je pa do tja dolga pot. V ZDA smo videli, kako hitro so prišli do 50 odstotkov, zdaj pa se število cepljenih vzpenja zelo počasi. V Nemčiji smo hitro prišli do 60 odstotkov, zdaj pa se prav tako zelo počasi pomikamo proti 70 odstotkom. Resnično potrebujemo boljšo precepljenost. Nekatere manjše države, kot na primer Danska, so se tukaj zelo dobro odrezale. Na drugi strani pa so države, kjer je veliko upora in ljudi, ki menijo, da se jih to ne tiče."

Kakšno vlogo pa lahko tukaj odigrajo sama podjetja in njihova vodstva? "V ZDA smo našim kolegom povedali – morate se cepiti ali pa ne boste mogli ostati. V nekaterih državah za to obstaja pravna podlaga, v drugih ne. Se pa vsekakor mora povečati pritisk. Še posebej je to pomembno v poklicih, kjer je veliko stika z drugimi ljudmi – recimo v šolah, bolnišnicah, domovih za starejše ... Tam bi se morali ljudje ali cepiti ali odpovedati službi. Seveda ne gre zanikati, da je nekaj stranskih učinkov cepiv, toda statistično je jasno, da je nevarnost, ki jo predstavlja covid, veliko večja kot v primeru cepljenja."

Veliko je tudi govora o dolgotrajnem covidu. Se podjetja že soočajo z njegovimi učinki, potem ko smo lahko zasledili zgodbe ljudi, ki imajo mesece po bolezni težave s koncentracijo in drugimi vidiki zdravja? "Tukaj se debata še ni povsem razplamtela, je pa res, da narašča skrb, še posebej v majhnih podjetjih s petimi ali desetimi zaposlenimi, kjer odsotnost ene osebe lahko pomeni odsotnost desetih ali dvajsetih odstotkov delovne sile. To pa ima lahko velik vpliv. Gre za vprašanja, ki jih bo treba nasloviti. Smo pa že videli padce produktivnosti, ker je v delovno organizacijo vdrla okužba, saj niso bili odsotni le oboleli, ampak so morali njihovi kolegi v karanteno. Zelo pomembno je, da se ljudje zavedajo, da niso odgovorni le zase, ampak za ljudi okoli sebe, za kolege, stranke, dobavitelje, ljudi, ki jih srečajo na zasebnih druženjih."