Nova občutna podražitev goriv: bencin bo dražji za tri cente, dizel za 2,8

Tokratna podražitev je posledica pretresov na naftnem trgu, ki so sledili nedavnemu napadu na največjo savdsko rafinerijo, za katero oblasti v Rijadu krivijo Iran, ki pa odgovornost zavrača. Cene nafte so so ob okrepljenih napetostih v Perzijskem zalivu najprej skokovito zvišale, nato pa so se razmere vsaj malo stabilizirale.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

