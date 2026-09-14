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Gospodarstvo

Nova podražitev goriv: cena dizla znova rekordna

Ljubljana, 14. 09. 2026 16.03 pred 1 uro 1 min branja 223

Avtor:
M.S.
Cena goriva

Ob polnoči se bodo podražila vsa pogonska goriva. Bencin se bo podražil za 5,4 centa na 1,728 evra za liter, cena dizelskega goriva pa bo na novi rekordni ravni – 1,991 evra za liter oz. 5,2 centa več.

Če so vozniki doslej za liter bencina odšteti 1,674 evra, bodo s torkom plačati 1,728 evra. Na ministrstvu za infrastrukturo so ocenili, da bi se cena bencina, če je ne bi regulirali, dvignila že na 1,927 evra. 

Cena dizla bo medtem dosegla novo rekordno raven. Liter je do zdaj stal 1,939 evra, po novem pa že skoraj dva evra (1,991 evra). 

"Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,206 evra za liter," so zapisali na ministrstvu. 

Za liter kurilnega olja bo medtem treba odšteti 1,602 evra (pred spremembo 1,544 evra).

gorivo bencin dizel cene goriva

Kaj je dober finančni nasvet?

24ur.com Cene pogonskih goriv že tretjič zapored navzgor
24ur.com Nova podražitev goriv, liter dizla že skoraj 1,9 evra
24ur.com Regulirane cene pogonskih goriv od polnoči višje
24ur.com Liter dizla zunaj avtocest s sredo že blizu 1,85 evra?
24ur.com Ob polnoči občutna podražitev pogonskih goriv
24ur.com Gorivo opolnoči dražje: cena bencina 1,374, dizla pa 1,504 evra
24ur.com Cene pogonskih goriv višje
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KOMENTARJI223

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myomy
14. 09. 2026 17.44
Koga lahko z isto foro 4 x naserješ? Osla? Ne. Janšiste ...
Odgovori
0 0
Kucel
14. 09. 2026 17.41
Rekordi so zato, da se podirajo. Tako bo vsak teden gorivo dražje.
Odgovori
+2
3 1
WOKEPROPAGANDA
14. 09. 2026 17.41
Naša DRAGA razvojna koalicija nas pelje v propad!
Odgovori
+0
3 3
Mclaren
14. 09. 2026 17.44
Koalicija za razkroj!
Odgovori
0 0
Vlada v senci.
14. 09. 2026 17.45
Samo mirno.
Odgovori
0 0
Voluhar7
14. 09. 2026 17.40
Lepo nas lupijo banda. Vojna samo za ustrahovanje . no saj imamo ekonomsko ki nas lupijo .Bogate to ne prizadane tak kot v vojni ne politike..... same laži.
Odgovori
+2
3 1
Mclaren
14. 09. 2026 17.42
In potem nam še dajo interventni zakon, da bi bili bogati se bolj bogati.
Odgovori
+0
2 2
Mclaren
14. 09. 2026 17.40
Ajde, Jovan, gremo preko 2 evra, da vidim kmete in prevoznike pred parlamentom!
Odgovori
-1
2 3
Tabac23
14. 09. 2026 17.38
Ja sej ta kriza z vojno je ravno zato ustvarjena, da majo eni še več, ker jim je zmeraj premalo.
Odgovori
+5
5 0
Muki.
14. 09. 2026 17.36
Vlada ,ki nima Alenke Bratušek ne more imeti poceni bencina.
Odgovori
+5
6 1
Mclaren
14. 09. 2026 17.39
Žal je to res, gumpec.
Odgovori
-1
2 3
Vlada v senci.
14. 09. 2026 17.40
Ja seveda.
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
14. 09. 2026 17.40
Ima pa lesen peron.
Odgovori
+3
3 0
JanezOrban
14. 09. 2026 17.35
Zapornik Janša dela za Izrael,briga njega za Slovence!Pokvarjen je pa odkar spremljam politiko!
Odgovori
+0
8 8
Muki.
14. 09. 2026 17.37
Tako pogrešam Švarc Pipan,ki je lepo dejala ,ko mene več ne bo boste imeli drag bencin.
Odgovori
+0
3 3
biggbrader
14. 09. 2026 17.40
In makarone.
Odgovori
+2
2 0
Perrun
14. 09. 2026 17.35
Petrol pa tolče dobičke
Odgovori
+6
8 2
Mclaren
14. 09. 2026 17.35
Pa da niste mogli zaokrožit na 2 evra, Kekci.
Odgovori
+3
5 2
DM721108
14. 09. 2026 17.37
To je zato da boš blagajničarki pustil za pol kave :)
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
14. 09. 2026 17.41
Saj bojo kmalu, na 2,5, kot Avstrijci.
Odgovori
+1
1 0
Mandrake
14. 09. 2026 17.35
to ivan ožeži
Odgovori
+5
5 0
Holy50
14. 09. 2026 17.34
Samo pozabili so objaviti da je trošarina za bencin še vedno 0,41 evra na liter, za dizel 0,33. Očitno lahko vozniki bencina bolj polnejo proračun.
Odgovori
+4
5 1
Od sence do demence
14. 09. 2026 17.34
Posledice golobove vlade
Odgovori
-6
4 10
Mclaren
14. 09. 2026 17.36
Si misli na vlado od pukla?
Odgovori
+2
5 3
Muki.
14. 09. 2026 17.34
Za vse to je kriv Mijič,ki je uničil gospodarstvo Slovenije.
Odgovori
+6
8 2
jank
14. 09. 2026 17.33
Povsem obupan kmet reče Janši: »Tako sem bil vesel, da ste zmagali, ker ste baje za nas kmet, toda če bo nafta še dražja, bom moral konje vrniti na delo.« Janša: »Odlično, to bo povečalo samooskrbo.« Kmet: »Konji bodo jedli žito.« Janša: »Ni problema, potem bomo pa povečali uvoz žita."
Odgovori
+4
8 4
myomy
14. 09. 2026 17.33
Janez je že pred leti napovedal; "Primite se za denarnice!" .... ta človek je pravzaprav drugi Nostradamus. Alah mu Vera!
Odgovori
+7
11 4
Uporabnik1536341
14. 09. 2026 17.33
Najprej povečajo marže trgovcem,ker jim vračajo usluge tik pred volitvami ko goriva ni bilo.Sedaj pa je čas,da pritisnejo na običajne državljane...
Odgovori
+5
9 4
Misanthrope
14. 09. 2026 17.32
Jaz vam z veseljem odstopim svoj dizel in še avto zraven, samo zmenite se z mojim delodajalcem, da ne rabim za delo z računalnikom trpeti v pisarni. Thx!
Odgovori
+4
6 2
Muki.
14. 09. 2026 17.32
Tako pogrešam gospoda Sajovica,ki je vedno lepo dejal vlada dela dobro.
Odgovori
+2
5 3
biggbrader
14. 09. 2026 17.31
Tisti z borčevsko penzijo si to z lahkoto privoščijo in tudi Vilfanovi upokojeni športniki.
Odgovori
-2
7 9
Tabac23
14. 09. 2026 17.34
No je Janez zrihtov da bido prjatli zadovoln
Odgovori
+3
5 2
Tabac23
14. 09. 2026 17.36
Je Janez zrihtov, da prjatli navjo lačn, čeb se pa tvoj boril na taprav stran bi pa tut kej dobl
Odgovori
+1
2 1
myomy
14. 09. 2026 17.30
Zakaj je cena dizla v ZDA 1,5 ojra, v Sloveniji pa 2? Aja, zato, ker ZDA prodajajo Sloveniji dizel. Zakaj pa je cena dizla v Rusiji 0,80 ojra? Aja, zato, ker Slovenija noče ruskega dizla.
Odgovori
+6
13 7
Dzontra Volta
14. 09. 2026 17.44
Saj nam bo fafljač Zoran direkno iz Moskve nabavil dizel, saj je napovedal obisk Rusije… Ampak bo najprej treba Janezova jajčka iz ust ven spravit, že doma ga težko razumemo ko govori s polnimi usti, Rusi ga nič ne bodo zastopili.
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0 0
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