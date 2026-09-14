Nova podražitev goriv: cena dizla znova rekordna

Če so vozniki doslej za liter bencina odšteti 1,674 evra, bodo s torkom plačati 1,728 evra. Na ministrstvu za infrastrukturo so ocenili, da bi se cena bencina, če je ne bi regulirali, dvignila že na 1,927 evra.

Cena dizla bo medtem dosegla novo rekordno raven. Liter je do zdaj stal 1,939 evra, po novem pa že skoraj dva evra (1,991 evra).

"Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,206 evra za liter," so zapisali na ministrstvu.

Za liter kurilnega olja bo medtem treba odšteti 1,602 evra (pred spremembo 1,544 evra).