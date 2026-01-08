Naslovnica
Gospodarstvo

Nova pritožba zamaknila rekonstrukcijo Zlatoroga

Bohinj, 08. 01. 2026 11.42 pred 1 uro 3 min branja 18

Avtor:
STA D.L.
Hotel Zlatorog

Sklad kmetijskih zemljišč je s svojo pritožbo vloženo tik pred iztekom roka ponovno zamaknil začetek rekonstrukcije Hotela Zlatorog. To potezo ostro kritizira direktor družbe Alpinia Jure Repanšek, ki izpostavlja škodo za lokalno skupnost in državo, župan Bohinja Jože Sodja pa se boji izgube investitorja. Obnova je vredna 30 milijonov evrov.

Kranjsko okrožno sodišče je 28. oktobra lani zavrnilo tožbeni zahtevek Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS proti družbi Merlak Investicije, v katerem sklad trdi, da je po zakonu iz leta 1993 država lastnica zemljišč okoli nekdanjega Hotela Zlatorog, ki jih je Damian Merlak skupaj s tem in še tremi drugimi bohinjski hoteli leta 2019 kupil od družine Pačnik. Gre za zemljišča, ki jih Merlak nujno potrebuje za načrtovano rekonstrukcijo hotela.

Preberi še Sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek Sklada kmetijskih zemljišč proti Merlaku

Kot je povedal Jure Repanšek, direktor družbe Alpinia, ki upravlja z Merlakovimi bohinjskimi hoteli, so se sodbe kranjskega sodišča razveselili. Začeli so pripravljati še zadnje malenkosti za gradnjo, ko so prejeli informacijo, da se je sklad kmetijskih zemljišč na sodbo pritožil.

"Vse skupaj je res zelo žalostno, ne le zaradi nas, saj sklad tega ne dela samo nam. Škodo dela celotni lokalni skupnosti in državi, če samo pogledamo, koliko dajatev bi bilo lahko že plačanih. Ne vem, kdo bo za to odgovarjal," je izpostavil Repanšek. Meni, da je velikokrat težava slovenskega sistema v tem, da država v bistvu sama sebi nagaja.

Bohinjci negativno presenečeni

Pritožba sklada je negativno presenetila tudi Bohinjce. "Ta odločitev me čudi, osebno pa tudi zelo žalosti," je povedal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Spomnil je, da se je vprašanje lastništva zemljišč pojavilo tik pred tem, ko bi vendarle dočakali ureditev območja v Ukancu.

V Bohinju si že vrsto let prizadevajo za prenovo in oživitev nekdaj znamenitih hotelov, ki že desetletja propadajo. Njihova ureditev je, kot je poudaril Langus, izjemnega pomena za večjo profesionalizacijo turizma, ki je ključna tudi za krepitev ostalih segmentov in za trajnostni razvoj.

Bohinjski župan Jože Sodja je povedal, da je bil odziv Bohinjcev na odločitev prvostopenjskega sodišča zelo pozitiven. Želijo si namreč, da se hotel znova zgradi.

Župana skrbi, da bi pritožba realizacijo projekta znova zamaknila, povzročila finančno izgubo in tudi izgubo potrpljenja. Najbolj se boji, da bi se ob takšnih preprekah investitor odločil, da ne bi gradil, kar bi bila izjemna škoda za Bohinj. "Upam, da zadeva ne bo padla v vodo, kajti Hotel Zlatorog potrebujemo," je poudaril župan.

Hotel Zlatorog leta 2013
Hotel Zlatorog leta 2013
FOTO: Bobo

Odločeni izpeljati projekt

V Alpinii so odločeni, da bodo projekt izpeljali. Nanj se že dolgo pripravljajo, zanj so po usklajevanjih pridobili tudi vsa soglasja in gradbeno dovoljenje. Leta 2022 so že porušili tudi stari propadajoči hotel.

"Pripravljeni smo, da začnemo gradnjo," je poudaril Repanšek, ki upa na hitro in pozitivno odločitev višjega sodišča. Terminski plan predvideva, da bo gradnja, ko se bo začela, trajala 17 mesecev, vrednost projekta pa je ocenjena na 30 milijonov evrov.

Novi Zlatorog bo petzvedični hotel. Sprva so načrtovali, da bi bi dosegli kategorijo štirih zvezdic superior, vendar je pred letom dni odprta Vila Muhr pokazala, da gostje potrebujejo tovrstne namestitve. "Slovenija postaja vse bolj zaželena pri gostih, ki spoštujejo mir in naravo ter si ne želijo več masovnega turizma in skomercializiranih krajev, kjer narediš fotografijo in odideš domov," je dejal Repanšek.

Destinacija Bohinj na takšen turizem infrastrukturno sicer še ni pripravljena, pokazalo pa se je, da je to prava smer, je poudaril Repanšek. V Zlatorogu se bodo, tudi glede na njegovo lokacijo v Ukancu, posebej osredotočili na to, da bodo gostom ponudili odklop oziroma tako imenovani selfness.

Razlagalnik

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je javni sklad, ki upravlja s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugimi nepremičninami v lasti države. Njegov glavni namen je gospodariti s temi zemljišči na način, ki podpira razvoj kmetijstva, gozdarstva in ohranjanje naravne dediščine. Sklad skrbi za prodajo, oddajo v najem in upravljanje državnih nepremičnin, pri čemer mora upoštevati zakonodajo in interese države ter lokalnih skupnosti.

Damian Merlak je slovenski podjetnik, znan predvsem kot soustanovitelj in nekdanji direktor podjetja za trgovanje s kriptovalutami Bitstamp. Po odhodu iz podjetja se je posvetil naložbam v nepremičnine in turizem, med drugim je postal lastnik več bohinjskih hotelov, vključno s Hotelom Zlatorog. Njegove naložbe so pogosto usmerjene v oživljanje propadajočih turističnih objektov in razvoj luksuznih turističnih kapacitet.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Hotel Zlatorog Ukanc Bohinj Damijan Merlak Sklad kmetijskih zemljišč rekonstrukcija turizem

zajfa
08. 01. 2026 13.38
Iz hotela, ki je bil lep, čaroben, imel dolgo tradicijo, namesto da bi ga obnovili, da bi bil nekaj posebnega, bodo zdaj naredili en hladen, c paste, brave new world, že videno, plehko sranje od hotela katerih je na stotine povsod. Res vizionarsko, čudim se kje je urad za varovanje dediščine itd., da ni preprečil tega oskr uns tva. Še tisto malo duše, ki jo je imel hotel bo zdaj nadomestil ret ar dir an, ima se može se kompleks.
Odgovori
0 0
Castrum
08. 01. 2026 13.19
Pa to je to...v SLO SR lobi vse puštima a nje...
Odgovori
+1
1 0
Beauceron1
08. 01. 2026 13.18
Bohinci so posebna sorta, pa ne da bi bilo oni v tem primeru kej krivi. Osebno mislim da si takega hotela sploh ne zaslužijo, ker jim gre itak vse na živce. Ga vprašaš, ce je kaj ljudi v Bohinju, pa ti odgovori, da ljudi bolj malo, Ljubljančanov pa cel kup. Kaj se boš spoh z takimi ukvarjal
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
08. 01. 2026 13.24
Saj pravijo vse kar je dobrega v Slo ne prihaja iz Lj
Odgovori
+0
1 1
suleol
08. 01. 2026 13.25
haha
Odgovori
0 0
suleol
08. 01. 2026 13.25
kar je blo smo ste pa itak prodal
Odgovori
0 0
suleol
08. 01. 2026 13.18
same pritozbe neke skoz samo nagajanje tipicno za ta narod, kot veternice ocitno edina drzavana svetu z metulji polzi netopirji racami pa nevem se cem smejijo se nam
Odgovori
+2
2 0
Tomy1
08. 01. 2026 13.12
Če nimate kaj počet na skladu KZ , vsaj ne delajte škode drugim ! Tole je zrelo za odpoklic kompleta t.i. "strokovnjake" za "zgago" in brezdelje - Banda pokvarjena : Polonca Drofenik, predsednica Sveta Sklada, predstavnica MKGP; Stojan Tramte, predstavnik MKGP; Leon Ravnikar, predstavnik MKGP;Alenka Rotter; predstavnica MKGP; mag. Milan Repič, strokovnjak s področja dejavnosti Sklada; Zdravko Cankar strokovnjak s področja dejavnosti Sklada in mag. Gašper Skalar, strokovnjak s področja dejavnosti Sklada. Mogoče sem še kakšnega "VOLUHARJA" zgrešil !
Odgovori
+13
13 0
Tomy1
08. 01. 2026 13.05
Banda pokvarjena! Z imenom in priimkom odgovornega iz sklad KZ, ki je to pritožbo oddal na sodišče in se upam tudi podpisal ! Pa naj potem plača sodišče iz svojega žepa in vso škodo za nazaj za nastale izgube ! Z državnim denarjem je enostavno opletat ... Za kozlat res ...!
Odgovori
+13
13 0
Tetrapan89
08. 01. 2026 12.59
Izgubljene sodbe naj direktorica sklada in njeni priskledniki plačajo iz svojega žepa ne pa na račun davkoplačevalcev.
Odgovori
+16
16 0
Ribarak61
08. 01. 2026 12.51
Ja tam pa nimajo Jankovica za župana... ampak sklad KZ bi pa moral odgovarajat če bodo izgubili na sodišču...saj je to le nagajanje
Odgovori
+11
11 0
bik123
08. 01. 2026 12.51
zal mi je za merlaka, ne pa za bohinjce, ki so resnicno trdi ljudje tam zgoraj v mozak..
Odgovori
+12
13 1
lokson
08. 01. 2026 12.48
Imam opravka z njimi. Ne želite si tega, ker se že sprašujem , kdo je tukaj nor.
Odgovori
+11
12 1
NeXadileC
08. 01. 2026 12.39
Nova pritožba zamaka konstrukcijo. Ups! ...zamaknila rekonstrukcijo.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
08. 01. 2026 12.38
Ko je predstavnik države rekel, da zemljiška knjiga ni zanesljiva, bi morala takoj odstopiti celotna vlada. Zasebna lastnina je osnova države.
Odgovori
+14
15 1
BBcc
08. 01. 2026 12.48
Nevem kaj še potem Janša in Han še počneta v politiki. Pa oba sta nezanesljiva.
Odgovori
+3
8 5
proofreader
08. 01. 2026 12.37
Robi, daj reci tvojim, naj nehajo nagajati in povzročati škodo. To presega že vse meje, kaj se gredo.
Odgovori
+17
17 0
SpamEx
08. 01. 2026 12.32
Legendarni kandelaber še iz juge. Taki so bli učas po celi ljublani
Odgovori
+6
6 0
