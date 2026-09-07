Nova rekordna cena dizla, dražja tudi bencin in kurilno olje

Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,674 evra, kar pri 50 litrih znese 83,70 evra. Do polnoči velja stara cena: 1,623 evra za liter.

"Če ne bi regulirali cen ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,873 evra za liter," so ob tem sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Za liter dizla, ki zdaj stane 1,811 evra, bo od polnoči treba odšteti rekordnih 1,939 evra. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju to pomeni 96,95 evra. Ministrstvo ob tem dodaja, da bi brez regulacije cen in oprostitve plačila prispevkov dizel stal celo 2,154 evra za liter.

Nova cena kurilnega olja bo 1,544 evra za liter. Trenutno je ta postavljena pri 1,412 evra za liter.







