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Gospodarstvo

Nova rekordna cena dizla, dražja tudi bencin in kurilno olje

Ljubljana, 07. 09. 2026 13.02 pred 18 minutami 1 min branja 15

Avtor:
D.L.
Točenje goriva

Opolnoči bodo v veljavo stopile nove, višje cene naftnih derivatov. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,674 evra oziroma 5,1 centa več kot trenutno. Liter dizla se bo podražil za kar 12,8 centa na 1,939 evra, liter kurilnega olja pa bo po novem stal 1,544 evra.

Petrol
Petrol
FOTO: Bobo

Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,674 evra,  kar pri 50 litrih znese 83,70 evra. Do polnoči velja stara cena: 1,623 evra za liter. 

"Če ne bi regulirali cen ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,873 evra za liter," so ob tem sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. 

Za liter dizla, ki zdaj stane 1,811 evra, bo od polnoči treba odšteti rekordnih 1,939 evra. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju to pomeni 96,95 evra. Ministrstvo ob tem dodaja, da bi brez regulacije cen in oprostitve plačila prispevkov dizel stal celo 2,154 evra za liter.

Nova cena kurilnega olja bo 1,544 evra za liter. Trenutno je ta postavljena pri 1,412 evra za liter.



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KOMENTARJI15

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Zvonko Kregar
07. 09. 2026 13.30
SDS logo na 2€ kovanec
Odgovori
0 0
obožeobože
07. 09. 2026 13.30
Kaka Žalost!
Odgovori
0 0
mb3zb6
07. 09. 2026 13.27
Kolk super, da sem na štrom!
Odgovori
-1
0 1
Lepdan123
07. 09. 2026 13.29
Super ti je, ko se voziš za kamionom in polniš avto 5 ur.
Odgovori
0 0
Pa kaj
07. 09. 2026 13.26
kje je sedaj stevo matematik in davcni svetovalec..pred volitvami je bil zelo glasen, predvsem pa pameten, kako je to dvojna, trojna obdavcitev..ocitno mu ke šef janez pokazal pravo pot..drzi se stevo....in ne sekiraj se, če lažes.. važno, da si ti na stolcku
Odgovori
+4
4 0
robica03
07. 09. 2026 13.23
Pa saj ste za referendum, da bodo še malce višje cene. Pa tudi elektrika.
Odgovori
-2
1 3
grumf
07. 09. 2026 13.21
Bo treba nemški dizl šparovček zdej zamenat za bencinarja?
Odgovori
+1
1 0
borkov64
07. 09. 2026 13.21
Vrtovec in Janez-hvala. Kmetje so že pred parlamentom? Niso, zadovoljni so ker bi baje lahko bilo še huje.
Odgovori
+7
7 0
GJ19
07. 09. 2026 13.24
ona dva sta kriva, kako nizko razmišljanje
Odgovori
+1
2 1
Jusssko
07. 09. 2026 13.18
Kje so zdaj nižje cene??? SDS-ovci v petrolu si že manejo roke...
Odgovori
+9
9 0
Lepdan123
07. 09. 2026 13.16
Kraja!!!!! da smo na jasnem.. Tako so se vsi pritoževali, ko je bila cena okoli 1.60, kje ste vsi zdaj?
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+9
9 0
WAITAPU
07. 09. 2026 13.15
1.79 dizel v Cro. Dobro, da živim blizu meje.
Odgovori
+7
7 0
Perrun
07. 09. 2026 13.14
Vazne da je za privat zdravstvo in Cerkev
Odgovori
+6
8 2
trol3
07. 09. 2026 13.14
Janša je že dal kovati kovance 2e s svojim obrazom gor, simbolično :D
Odgovori
+9
10 1
Deathstar
07. 09. 2026 13.14
Bravo vlada in hvala.....
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+9
10 1
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