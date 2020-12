Nova rekordna vrednost bitcoina, Nicehash povrnil škodo

"4640 bitcoinov je znova na računih naših uporabnic in uporabnikov," so zapisali v družbi Nicehash v sporočilu za javnost. Leta 2017 je Nicehash postal žrtev "največje kraje v zgodovini Slovenije", so še zapisali v sporočilu, pod katerim je podpisan direktor Martin Škorjanc . Še vedno neznani storilci so ukradli 4640 bitcoinov v takratni vrednosti 55 milijonov evrov, danes več kot 80 milijonov evrov.

Povračilo nastale škode je podjetje izvedlo postopoma."V zadnjih treh letih smo se redno odpovedovali dobičku in bomo po izplačilu še zadnjega, 18-odstotnega obroka povračila, leto 2020 zaključili celo z izgubo. A je ne obžalujemo, saj naznanja začetek novega obdobja rasti in razvoja za nas,"so podčrtali. "Nikomur ne dolgujemo ničesar več."

"Vstopamo v novo, boljše in lepše leto. Verjamem, da bo predvsem leto sproščenih pogovorov in toplih objemov, pa tudi varnih, donosnih in zanesljivih naložb v blockchain tehnologijo in kriptovalute,"je še dejal Škorjanc.

Decembra 2017 so neznanci iz Nicehashovega sistema odtujili bitcoine v tedanji vrednosti okoli 10.000 evrov na žeton. V začetku leta se je sicer vrednost bitcoina več kot prepolovila, marca letos v luči pandemije covida-19 zdrsnila celo pod 3500 evrov, nato pa je vrednost najstarejše in najbolj poznane kriptovalute vztrajno rasla.

Novi rekordi

Se je pa danes najstarejša in najbolj poznana kriptovaluta bitcoin na borzi Bitstamp povzpela na novo rekordno raven. Bitcoin se trenutno drži 13 odstotkov nad izhodiščem, nad vrednostjo 22.200 dolarjev, potem ko je presegel tudi mejo 22.300 dolarjev oziroma 18.233,26 evrov.