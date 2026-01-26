Naslovnica
Gospodarstvo

Nova rekordna vrednost: cena zlata presegla 5000 dolarjev za unčo

Washington, 26. 01. 2026 10.19 pred 42 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.P.
Zlato

Cena zlata je dosegla novo zgodovinsko vrednost. Unča zlata (28,35 grama) je namreč prvič v zgodovini presegla 5000 dolarjev (4220 evrov). Pred slabima dvema tednoma je sicer ta plemenita kovina že dosegla rekordno vrednost, ko je bilo treba zanjo odšteti nekaj manj kot 4000 evrov.

Zlato in druge plemenite kovine veljajo za "varna sredstva", ki jih vlagatelji kupujejo v času negotovosti, piše BBC. V času napetosti med ZDA in Natom zaradi Grenlandije, ameriške trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in povečane zaskrbljenosti glede finančne in geopolitične negotovosti tako ni presenetljivo, da vrednosti tovrstnih naložb dosegajo rekordne vrednosti.

Povpraševanje po plemenitih kovinah je sicer tudi posledica številnih drugih dejavnikov, vključno z višjo inflacijo, šibkim ameriškim dolarjem, nakupi s strani centralnih bank po vsem svetu in pričakovanim znižanjem obrestnih mer s strani ameriške centralne banke letos.

Prav tako sta k dvigu prispevali tudi vojni v Ukrajini in Gazi ter aretacija venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Preberi še 'Evakuirajte' nemško zlato iz ameriških trezorjev, Trump je nepredvidljiv

V petek je vrednost srebra prvič presegla 100 dolarjev (84,41 evra) na unčo, s čimer je ta plemenita kovina še dodatno nadgradila svojo skoraj 150-odstotno rast v lanskem letu. Pred slabima dvema tednoma pa je prvič v zgodovini z 91,5535 dolarja (78,59 evra) presegla mejo 90 dolarjev (77 evrov).

Takrat se je dvignila tudi cena zlata, ki je s 4639 dolarji (3982 evrov) že dosegala rekordne vrednosti. Zdaj pa je dosegla nov mejnik; za unčo zlata je namreč treba po novem odšteti kar 5000 dolarjev (4220 evrov).

Ena največjih privlačnosti zlata je njegova relativna redkost. Po podatkih Svetovnega združenja za zlato (World Gold Council) je bilo doslej izkopanih le okoli 216.265 ton te kovine; večina ga je bila izkopana šele po letu 1950, ko se je tehnologija rudarjenja izboljšala in ko so bila odkrita nova nahajališča. Gre za količino, ki lahko napolni tri do štiri olimpijske bazene.

Zlato v banki (slika je simbolična)
Zlato v banki (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Ameriški geološki zavod ocenjuje, da je iz podzemnih rezerv še vedno mogoče izkopati dodatnih 64.000 ton zlata, čeprav se v prihodnjih letih napoveduje, da se bo ponudba te kovine ustalila.

Zlata sicer ne kupujejo vsi iz naložbenih razlogov; v številnih kulturah se ta plemenita kovina kupuje med festivali ali pa se podarja na različnih praznovanjih.

Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.

zlato cena rekord rast vrednost

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
26. 01. 2026 11.33
Bitcoin je objektivno boljše sredstvo od zlata. In niti približno ni blizu temu. Tukaj je PETDESET načinov, kako Bitcoin premaga zlato: 1. Omejitev ponudbe 2. Predvidljivost ponudbe 3. Stopnja inflacije 4. Monetarna politika 5. Izvrševanje pomanjkanja 6. Preverjanje 7. Avtentičnost 8. Deljivost 9. Prenosljivost 10. Stroški skladiščenja 11. Stroški prevoza 12. Hitrost poravnave 13. Končna poravnava 14. Odpornost proti zaplembi 15. Odpornost proti cenzuri 16. Revidabilnost 17. Transparentnost 18. Skrbništvo 19. Tveganje nasprotne stranke 20. Dokončnost lastništva 21. Ponovna hipoteka 22. Poravnalna plast 23. Programabilnost 24. Globalna dostopnost 25. Minimalni nakup 26. Likvidnost (24/7) 27. Preglednost trga 28. Dovoljenje za prenos 29. Skrbniški sklad 30. Preglednost rabe energije 31. Geografija rudarstva 32. Geopolitična nevtralnost 33. Tveganje nacionalizacije 34. Trgovinska poravnava 35. Tveganje denarne razvodenitve 36. Tehnološka zastarelost 37. Natančnost merjenja 38. Zaznavanje tržnih manipulacij 39. Skaliranje skrbništva 40. Čezmejna skladnost 41. Časovno omejena vrednost 42. Varnost z več podpisi 43. Dedovanje 44. Dokazilo o rezervah 45. Tveganje delnih rezerv 46. Učinkovitost financializacije 47. Nadzor hitrosti 48. Celovitost poravnalne plasti 49. Odpornost na pristranskost enot 50. Dolgoročno razmerje med zalogami in pretokom.
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
26. 01. 2026 11.32
Pa ti tudi ne
Odgovori
0 0
Samo navijač
26. 01. 2026 11.26
Vlade lahko zasežejo zlato in zemljo. Zamrznejo bančne račune. Natisnejo novo valuto. Z bitcoinom pa ne morejo storiti ničesar.
Odgovori
-2
1 3
Samo navijač
26. 01. 2026 11.17
To pomeni: večina "zlata" na COMEX-u je samo papir – pogodbe, ki se večinoma poravnajo z nasprotnimi pogodbami (cash settlement), ne z dejansko izročitvijo palic. Sistem deluje, dokler večina ljudi ne zahteva fizičnega zlata hkrati. Ovce v vrsto in na šišanje.
Odgovori
-3
0 3
Samo navijač
26. 01. 2026 11.15
Paper gold (odprti interesi) → trenutno okoli 547.749 pogodb (po CME podatkih na 26. januar 2026) = ~54,8 milijonov unč (547.749 × 100 oz na pogodbo). To so "zahtevki" na zlato. fizicnega pa je koliko ???
Odgovori
-2
0 2
Samo navijač
26. 01. 2026 11.14
Goljufija !!!! Paper gold razmerje 50: 1 !!! Na COMEX kjer se trguje vecina zlata samo na papirju !!!!!
Odgovori
-3
0 3
Old_geezer
26. 01. 2026 11.16
Sej te noben ne sili da kupiš, če misliš da je goljufija.
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 01. 2026 11.12
zlato se kupuje, vojna bo. Na koncu vam bo vlada vse pobrala kot nacisti judom, denar pa itak ne bo nič vreden, že tako inflacija presega vse razumne meje.
Odgovori
+6
6 0
Con-vid 1984
26. 01. 2026 11.06
To pomeni, da se fiat monetarni sistem sesuva. Sledi biblična tiranija.....AI...cbds...digitalID....neskončne mRNA pikice.....neskončne migracije drekastopoltih.
Odgovori
+1
4 3
kala 09
26. 01. 2026 11.03
Tudi baker je šel gor,danes prodal .
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
26. 01. 2026 11.14
Trenutna cena naložbenega bakra je 69 eur/kg čistine 999. Koliko si pa ti dobil za kg, ker tu je še GST?
Odgovori
0 0
JanezNovak13
26. 01. 2026 10.59
Zmeraj dražji so moji zobki...
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 01. 2026 11.20
s tem se pa ni za hvalit, če nimaš svojih zob : )
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
