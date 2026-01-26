Nova rekordna vrednost: cena zlata presegla 5000 dolarjev za unčo

Zlato in druge plemenite kovine veljajo za "varna sredstva", ki jih vlagatelji kupujejo v času negotovosti, piše BBC. V času napetosti med ZDA in Natom zaradi Grenlandije, ameriške trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in povečane zaskrbljenosti glede finančne in geopolitične negotovosti tako ni presenetljivo, da vrednosti tovrstnih naložb dosegajo rekordne vrednosti. Povpraševanje po plemenitih kovinah je sicer tudi posledica številnih drugih dejavnikov, vključno z višjo inflacijo, šibkim ameriškim dolarjem, nakupi s strani centralnih bank po vsem svetu in pričakovanim znižanjem obrestnih mer s strani ameriške centralne banke letos. Prav tako sta k dvigu prispevali tudi vojni v Ukrajini in Gazi ter aretacija venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

V petek je vrednost srebra prvič presegla 100 dolarjev (84,41 evra) na unčo, s čimer je ta plemenita kovina še dodatno nadgradila svojo skoraj 150-odstotno rast v lanskem letu. Pred slabima dvema tednoma pa je prvič v zgodovini z 91,5535 dolarja (78,59 evra) presegla mejo 90 dolarjev (77 evrov). Takrat se je dvignila tudi cena zlata, ki je s 4639 dolarji (3982 evrov) že dosegala rekordne vrednosti. Zdaj pa je dosegla nov mejnik; za unčo zlata je namreč treba po novem odšteti kar 5000 dolarjev (4220 evrov). Ena največjih privlačnosti zlata je njegova relativna redkost. Po podatkih Svetovnega združenja za zlato (World Gold Council) je bilo doslej izkopanih le okoli 216.265 ton te kovine; večina ga je bila izkopana šele po letu 1950, ko se je tehnologija rudarjenja izboljšala in ko so bila odkrita nova nahajališča. Gre za količino, ki lahko napolni tri do štiri olimpijske bazene.

Zlato v banki (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock