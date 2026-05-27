Nova zadolžitev: Slovenija izdala za 350 milijonov evrov obveznic

Mandat za vodenje izdaje sedemletne obveznice je Slovenija v torek podelila OTP banki in Unicredit banki Slovenija, danes približno ob 8.45 pa se je odprla knjiga naročil. Povpraševanje je bilo veliko že od začetka in je ob 11. uri doseglo 375 milijonov evrov, kar je omogočilo povečanje prvotno napovedane velikosti izdaje z 250 milijonov evrov na 350 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.
Skoraj celoten delež vpisnikov so predstavljali investitorji iz Slovenije, to je 96 odstotkov, preostale obveznice so vpisali investitorji iz Avstrije.
Po tipu investitorja so prevladovale banke (90 odstotkov), v manjšem obsegu pa so obveznico vpisale tudi zavarovalnice (šest odstotkov) in investicijski skladi (štirje odstotki).
Izdaja obveznice predstavlja odziv na izražen interes slovenskih bank po državnih vrednostnih papirjih s spremenljivo obrestno mero, so zapisali na ministrstvu. Transakcija obenem dopolnjuje nabor instrumentov financiranja in prispeva k nadaljnji diverzifikaciji vlagateljske baze Slovenije, so dodali.
V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.
Konec marca je izdala tudi obveznice, denominirane v juanih. Velikost te izdaje je znašala štiri milijarde juanov oz. okoli 500 milijonov evrov, obrestna mera se je oblikovala pri 1,89 odstotka. Približno v istem času je Slovenija tretje leto zapored izdala tudi triletne t. i. ljudske obveznice, tokrat v višini 225 milijonov evrov in s triodstotno obrestno mero.
