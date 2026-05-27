Nova zadolžitev: Slovenija izdala za 350 milijonov evrov obveznic

V tem letu se lahko država skladno s programom financiranja proračuna zadolži za največ nekaj manj kot 5,3 milijarde evrov.

Mandat za vodenje izdaje sedemletne obveznice je Slovenija v torek podelila OTP banki in Unicredit banki Slovenija, danes približno ob 8.45 pa se je odprla knjiga naročil. Povpraševanje je bilo veliko že od začetka in je ob 11. uri doseglo 375 milijonov evrov, kar je omogočilo povečanje prvotno napovedane velikosti izdaje z 250 milijonov evrov na 350 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.

Skoraj celoten delež vpisnikov so predstavljali investitorji iz Slovenije, to je 96 odstotkov, preostale obveznice so vpisali investitorji iz Avstrije.

Po tipu investitorja so prevladovale banke (90 odstotkov), v manjšem obsegu pa so obveznico vpisale tudi zavarovalnice (šest odstotkov) in investicijski skladi (štirje odstotki).