Gospodarstvo

Nova zadolžitev: Slovenija izdala za 350 milijonov evrov obveznic

Ljubljana, 27. 05. 2026 16.34 pred 17 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA N.Š.
Denar

Slovenija je izdala sedemletno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji, izdaja pa bo dodatno prispevala k razpršitvi virov financiranja državnega proračuna, so sporočili z ministrstva za finance.

V tem letu se lahko država skladno s programom financiranja proračuna zadolži za največ nekaj manj kot 5,3 milijarde evrov.

Mandat za vodenje izdaje sedemletne obveznice je Slovenija v torek podelila OTP banki in Unicredit banki Slovenija, danes približno ob 8.45 pa se je odprla knjiga naročil. Povpraševanje je bilo veliko že od začetka in je ob 11. uri doseglo 375 milijonov evrov, kar je omogočilo povečanje prvotno napovedane velikosti izdaje z 250 milijonov evrov na 350 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu.

Skoraj celoten delež vpisnikov so predstavljali investitorji iz Slovenije, to je 96 odstotkov, preostale obveznice so vpisali investitorji iz Avstrije.

Po tipu investitorja so prevladovale banke (90 odstotkov), v manjšem obsegu pa so obveznico vpisale tudi zavarovalnice (šest odstotkov) in investicijski skladi (štirje odstotki).

Izdaja obveznice predstavlja odziv na izražen interes slovenskih bank po državnih vrednostnih papirjih s spremenljivo obrestno mero, so zapisali na ministrstvu. Transakcija obenem dopolnjuje nabor instrumentov financiranja in prispeva k nadaljnji diverzifikaciji vlagateljske baze Slovenije, so dodali.

V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.

Konec marca je izdala tudi obveznice, denominirane v juanih. Velikost te izdaje je znašala štiri milijarde juanov oz. okoli 500 milijonov evrov, obrestna mera se je oblikovala pri 1,89 odstotka. Približno v istem času je Slovenija tretje leto zapored izdala tudi triletne t. i. ljudske obveznice, tokrat v višini 225 milijonov evrov in s triodstotno obrestno mero.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rdečimesečnik
27. 05. 2026 16.57
A levaki nebodo komentiral kdo nas je zapufal za 10rodov
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
27. 05. 2026 16.57
Bravo plešemo
Odgovori
+1
1 0
wsharky
27. 05. 2026 16.55
mi nevladniki podpiramo to odločitev
Odgovori
+0
1 1
Jous
27. 05. 2026 16.49
Seveda, saj je bilo treba regres javnemu sektorju izplačat (v državniblagajnižedolgonidenarjapress)
Odgovori
+5
5 0
Teleport
27. 05. 2026 16.47
Golob se kar ne neha z zadovzevanjem
Odgovori
+5
5 0
