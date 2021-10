Novartis proizvodnjo antibiotikov na Prevaljah podaljšuje za pol leta glede na zadnje znane načrte. To pomeni, da bodo v tamkajšnjem obratu antibiotike proizvajali še do konca septembra 2022. "Do konca tretjega četrtletja 2022 bomo proizvodne kapacitete prilagodili naročilom in skladno s tem tudi število zaposlenih," so pojasnili v družbi.

V Lekovi tovarni na Prevaljah so širokospektralni antibiotik, ki ga izvažajo na okoli 60 trgov po svetu, začeli izdelovati leta 1988, po zadnjih javno znanih načrtih pa je bilo predvideno, da se bo proizvodnja zaključila do konca marca prihodnje leto. Zdaj iz podjetja sporočajo, da se ta podaljšuje še za pol leta. "Proizvodnja na Prevaljah se podaljšuje, da se zagotovi nemotena oskrba z zdravili, ki se proizvajajo na tej lokaciji. Sprememba je povezana s podaljšanjem prenosa Novartisovih tehničnih dejavnosti za končne farmacevtske oblike izdelkov v avstrijski Kundl," so pojasnili v družbi. Na Prevaljah se ohranja analitski laboratorij za zagotavljanje analiz stabilnosti in kontravzorcev prevaljskih izdelkov, ki bo v zmanjšanem obsegu deloval še štiri leta. Ob tem Novartis nadaljuje preoblikovanje vloge lokacije Prevalje, ki se iz proizvodne lokacije spreminja v del globalnega operativnega centra. "To je priložnost za vzpostavitev delovnih mest z višjo dodano vrednostjo v okolju, ki ponuja možnost za nadgradnjo znanj zaposlenih, pomembnih za prihodnost. Do zdaj je že več kot 90 prevaljskih sodelavcev našlo priložnost v Novartisu in nadaljuje karierno pot v okviru globalnega operativnega centra ali drugih oddelkov v Novartisu," so navedli v družbi. Hkrati se po pojasnilih družbe nadaljujejo tudi posvetovanja s socialnimi partnerji, s katerimi so se že uskladili o možnostih za zaposlene ob koncu proizvodne dejavnosti na Prevaljah, kjer je februarja letos delalo več kot 340 zaposlenih. Med drugim lahko po navedbah družbe zaposleni najdejo priložnosti na drugih Novartisovih lokacijah ali pri družbi Tab-Haidi, ki je kupila novo Lekovo stavbo na Prevaljah in ki omogoča zaposlitev do 95 Novartisovih zaposlenih. V mežiškem Tabu so sredi letošnjega leta napovedali, da bodo predvidoma do spomladi 2022 na Prevaljah zagnali proizvodnjo litij-ionskih celic. Naložba je po takratnih podatkih vredna okoli 100 milijonov evrov, po prvotnih načrtih pa predvideva 300 zaposlitev.