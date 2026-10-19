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Gospodarstvo

Nove cene goriv: bencin dol, dizel gor

Ljubljana , 19. 10. 2026 12.32 pred 4 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.K. STA
Bencinska črpalka

Liter 95-oktanskega bencina bo s torkom z 1,702 evra cenejši za 4,0 centa. Cena litra dizla pa bo poskočila za 4,2 centa na 1,923 evra.

Cena goriva
Cena goriva
FOTO: Shutterstock

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,702 evra za liter (cena pred spremembo 1,742 evra za liter), pri 50 litrih to znese 85,10 evra. 

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,923 evra za liter (cena pred spremembo 1,881 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 96,15 evra. 

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,546 evra za liter (cena pred spremembo 1,504 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.546 evrov (brez prevoza).

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so nedavno objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Vlada je medtem že septembra tudi dodatno znižala trošarino za kurilno olje. Skladno s pred tem sprejeto novelo zakona o trošarinah se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje namreč znižal s 157,5 evra na 42 evrov za 1000 litrov. Vlada pa je izkoristila zakonsko možnost in trošarino še dodatno znižala za 50 odstotkov, torej z 42 evrov na 21 evrov za 1000 litrov, kar je spodnja meja glede na evropsko direktivo.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

 

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KOMENTARJI10

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Hind Rami Iyad Rajab
19. 10. 2026 13.12
vse se draži....bivši komunist lažnivi janša pa v kijev naci hunti zelensski nese 40 miljonov keša davkoplačevalcev RS...
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
19. 10. 2026 13.11
logično...vse se draži posledično zatadi cene goriv...to je ta opevana vlada bivsega komunista lažnivega janše in priveska primitivca 4x obsojenega kriminalca stevanovića...in desnacijske ekipe...stevo je krulil celo da bodo goriva po 1 evro....zamolčal je da za pol litra...banda pokvarjena nesposobna lažniva koruptivna ...
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0 0
natmat
19. 10. 2026 13.08
Cene so občutno previsoke in življenje vedno težje...ampak kaj drugega od desničarjev doma in po svetu ni drugega za pričakovati...ti delujejo za elito in nikoli za narod!!!
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+2
2 0
Gašper15
19. 10. 2026 13.07
Ja nic bo treba zz tovornjakom v Rusijo po eno cisterno goriva it da si naredim malo zaloge
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+1
1 0
FreedomMan
19. 10. 2026 13.02
Koga bo sedaj okrivila desnica za dvig cen nafte: a) burke, b) elđibitkju, c) skrajne levičarje. Lepo je biti milijonar.
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+3
5 2
wsharky
19. 10. 2026 13.01
mi kmetje, ki uporabljamo dizel smo z vlado, katero smo volili neizmerno zadovoljni
Odgovori
+3
6 3
Sredinc
19. 10. 2026 13.02
blokar
Odgovori
+4
4 0
dinamit
19. 10. 2026 13.00
Še včeraj je bilo rečeno, da se bo "kao" bencin malo podražil, dizel in kurilno olje pa se bosta pocenila. Zavajanju ljudi ni ne konca ne kraja. Goebbelsova nacistična propaganda je mačji kašelj proti janšistični.
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+4
5 1
FreedomMan
19. 10. 2026 12.59
Kmalu bo nafta 2.40 kot v Franciji, ampak nima veze važno da imamo denar za zelenkota in bibija.
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+3
5 2
zasvobodo22
19. 10. 2026 12.50
sploh ni nobenega problema glavno ,da je Jansa in ,da miljoni za Zelenca
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+3
6 3
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