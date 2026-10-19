Nove cene goriv: bencin dol, dizel gor

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,702 evra za liter (cena pred spremembo 1,742 evra za liter), pri 50 litrih to znese 85,10 evra.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,923 evra za liter (cena pred spremembo 1,881 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 96,15 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,546 evra za liter (cena pred spremembo 1,504 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.546 evrov (brez prevoza).

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so nedavno objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Vlada je medtem že septembra tudi dodatno znižala trošarino za kurilno olje. Skladno s pred tem sprejeto novelo zakona o trošarinah se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje namreč znižal s 157,5 evra na 42 evrov za 1000 litrov. Vlada pa je izkoristila zakonsko možnost in trošarino še dodatno znižala za 50 odstotkov, torej z 42 evrov na 21 evrov za 1000 litrov, kar je spodnja meja glede na evropsko direktivo.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.