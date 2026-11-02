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Gospodarstvo

Nove cene: minimalen padec cene bencina, dizel in kurilno olje pa dražja

Ljubljana, 02. 11. 2026 12.57 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
D.L.
Točenje goriva

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od polnoči znašale 1,626 evra za liter bencina, 1,949 evra za liter dizelskega goriva in 1,572 evra za liter kurilnega olja. Spremembe cen so minimalne. Liter bencina se bo pocenil za 0,1 centa, dizel in kurilno olje pa se bosta podražila za 1,4 centa na liter.Dizel se bo podražil za 1,4 centa na liter.Kurilno olje se bo podražilo za 1,4 centa na liter.

Gorivo
Gorivo
FOTO: Shutterstock

Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,626 evra (cena pred spremembo 1,627 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 81,30 evra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. 

"V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. 9. 2026. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,838 evra za liter," so izpostavili. 

Nova cena za liter dizla je postavljena pri 1,949 evra za liter, kar pomeni, da lahko rezervoar napolnite za slabih sto evrov (97,45 evra). Brez ukrepov bi cena že krepko presegala dva evra, po ocenah ministrstva b bilo treba za liter odšteti že 2,229 evra. 

Liter kurilnega olja bo od polnoči stal 1,572 evra.

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cene goriv bencin dizel kurilno olje ministrstvo za infrastrukturo

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KOMENTARJI22

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Stajerc22
02. 11. 2026 14.11
Nikoli ne bom razumel 3 mestnih decimalk pri cenah goriva. Pa saj je vendar 1 CENT najnizja mozna enota pri valuti Euro.
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0 0
wsharky
02. 11. 2026 14.05
mi kmetje, ki smo podprli vlado janeza janše ploskamo in plešemo, da nam draži dizel, ter napovedujemo državljansko nepokorščino
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+2
2 0
mario7
02. 11. 2026 14.00
Kje je pišek? Gredo njegovi kamjoni po novem na vodo?
Odgovori
-2
1 3
ChefUrinouMudonja
02. 11. 2026 14.07
Næmočen je že k'Potočni π..
Odgovori
0 0
Bbcc12
02. 11. 2026 13.57
Janša obvlada. Za kmete 4 žezla so že v ognju. Do kdaj?
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-1
1 2
Slovenska pomlad
02. 11. 2026 13.55
Janša dela za bogate.
Odgovori
-2
2 4
Prelepa Soča
02. 11. 2026 13.59
Pravilno, na bogatih svet stoji, ne na revežih. Bogati dajejo delo revežem. Če menite, da je drugače, obogatite, pa bodo za vas delali reveži.
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+1
4 3
Slovenska pomlad
02. 11. 2026 14.04
Zakaj nisi ti med njimi,trol?
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0 0
Bbcc12
02. 11. 2026 14.07
Ko soča pove direktno glupa večina ljudi.
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0 0
mb3zb6
02. 11. 2026 13.39
Meni so predvsem smešna ta dvojna merila. Pri Golobu so omedlevali od groze, ko je bil dizel / bencin 1.5€. Kmetje propadali. Podjetniki propadali. Petrol ni imel zalog. Zdaj je pa Evropa kriva za te cene, no, nekateri seveda krivijo Goloba in Kučana. Od kmetov in podjetnikov ne bev ne mev.
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+0
8 8
Prototip
02. 11. 2026 13.53
Kriv je Trump,ker dela štalo po Iranu...cena je drugače po celem svetu v višavah...ne more ti zdaj janez dat benz po 1e.🤔
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+2
4 2
Prelepa Soča
02. 11. 2026 13.56
mb3zb6... Ne pretiravaj, nihče ne propada in ni propadel. Tisti, ki pa za par fičnikov propade-te, pa kar naj. Kdor ima 2 zdravi desni roki, še noben ni propadel. Ne nabijaj, me zanima, če v živo, s prijatelji, sploh upaš odpreti usta... aja, nimaš prijateljev, zato pa tu gor smetiš.
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+3
3 0
mb3zb6
02. 11. 2026 14.09
Ja Stevo je naredil izračun, kako bo on po volitvah ceno pripeljal na 1,1 €. Obstaja dokumentirano. Ne vem pa, če je overil.
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0 0
Lepdan123
02. 11. 2026 13.38
Teli dizli vam grejo pa res v nos;)
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+1
3 2
Prototip
02. 11. 2026 13.54
Itak...to samo še juga vozi..
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+0
3 3
apage
02. 11. 2026 14.00
"...to samo še juga vozi.." ja malo sutra.. zakaj pa misliš, da je nafta toliko dražja? Ja zaradi povpraševanja, bučman. Kam pa gre bencin? Samo v avto. Kam pa nafta? V ladjevje, delavne stroje, težko mehanizacijo, avtomobile, itd. bo šlo?
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+1
2 1
Lepdan123
02. 11. 2026 14.06
A si že kdaj zapustil mejo bivše juge? hahaha
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0 0
Pajo_36
02. 11. 2026 13.20
V interventnem zakonu je omejeno, če sploh, nižji DDV..na energente. 10-12% proračuna to prinese, že sam Šircelj, ki ga tukaj čist podpiram, je rekel, da sprememb cen na zrezke potrošnik ne bo občutil. Na HR so to naredili, no košarico ni NIČ cenejša. Tisti, ki to podpira nima pojma osnov ekonomije. Hrana za rajo, čudn de niso še burke dal notr, k itak 99% ne vem, kaj to sploh je ! Folk bodo razglasil da je len, a polna zaposlenost, pa take fore, da se jih skrega med sabo. Temu se reče politika deli in vladaj. V ozadju se vam pa smejijo pa kupčkajo vsi skup.
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+10
13 3
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
02. 11. 2026 13.19
Ne vem kako vam bo, ko vam bo narod izstavil račun tudi za nazaj. sej vem da se ne sme, venadar smo se naučili od vas.
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-1
5 6
FreedomMan
02. 11. 2026 13.16
Hahaha desnuharji pa še kar plešejo, ampak dobro preživimo nekako to obdobje, važno, da dovolj veliko število ljudi dojame neke zadeve in potem 15 let desnice nebo niti za vzorec, kar niti ni nujno dobro ker tudi levica ni ravno brezmadežna - konkurenca je zaželjena a vsaj ta trenutna garnitura desnice bo poslana na politično smetišče, janša, logi, stevo, vrtavček bodo le še slab spomin ...kot korona.
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-6
10 16
jezo33
02. 11. 2026 13.29
Še eden, ki ne vidi dlje od svojega nosu...ozri se malo po sosednjih državah..kot da je samo v Sloveniji taka cena...pejd tankat v Italijo ali Avstrijo in pol tle pametuj. In tvoja glupa primerjava s korono ne vzdrži vode...bi raje vidu, da bi te betonirali v stanovanje kot se je to počelo na Kitajskem ali te vozili v korona taborišča kot v Avstraliji? Taki kot ti imate verjetno domet do konca svoje ulice.
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+5
12 7
Pinokio
02. 11. 2026 13.36
Ne glej samo ceno goriva, primerjaj s plačami. Če ima v tujini plačo 3-4K, pa za nekaj centov dražje gorivo, ne moreš primerjati ceno goriva z našimi cenami. Za nekatere je občutno prenizka cena. Klepeta ali brska po mobitelu, pa motor deluje, raznaša hrano okoli, pakete, pa motor brez voznika, ki gre naokoli deluje brez potrebe. Da ne rečem, da se ustavi z avtom sredi križišč in klepeta s pešcem, motor pa deluje. En kup je tega, ki ljudje ne varčujejo ampak se požvižgajo na ceno.
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+1
4 3
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