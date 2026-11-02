Nove cene: minimalen padec cene bencina, dizel in kurilno olje pa dražja

Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,626 evra (cena pred spremembo 1,627 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 81,30 evra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

"V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. 9. 2026. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,838 evra za liter," so izpostavili.

Nova cena za liter dizla je postavljena pri 1,949 evra za liter, kar pomeni, da lahko rezervoar napolnite za slabih sto evrov (97,45 evra). Brez ukrepov bi cena že krepko presegala dva evra, po ocenah ministrstva b bilo treba za liter odšteti že 2,229 evra.

Liter kurilnega olja bo od polnoči stal 1,572 evra.