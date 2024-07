Nove cene goriv nam bodo prinesle le manjše spremembe

Od lanske jeseni do začetka zima so nas spremljale bistvene spremembe cen, a so bile te večinoma ugodne za prebivalstvo ali pa niso prinesle opaznih sprememb. Sicer je nato sledilo obdobje podražitev, od aprila pa že spremljamo bolj ali manj opazne pocenitve, poroča portal Moje Finance. 16. julija pričakujemo ponovno spremembo cen, mogoče so kakšne spremembe navzgor ali navzdol. Liter bencina bi tako lahko še vedno stal 1,48 evra.