Liter dizla prvič v zgodovini več kot dva evra

Kar pa pod črto pomeni, da bomo zdaj za 50-litrski rezervoar plačevali približno 18 evrov več za bencin in 30 evrov več za dizel, kot smo še letos januarja.

S pričakovanimi rekordnimi cenami bodo za povprečen rezervoar dizla Slovenci tako prvič odšteli nekaj več kot stotaka, lastnik povprečnega bencinca pa bo odštel skoraj 90 evrov.

Za koliko so se v zadnjih mesecih podražila goriva? Samo od januarja letos je bil liter bencina dražji za približno četrtino, dizel za nekaj več kot 40, kurilno olje pa za kar 63 odstotkov.

Cene bi bile brez vladnih posegov še višje, pravijo na ministrstvu. Sindikati pa pričakujejo, da bodo vlada in delodajalci uskladili nadomestila za potne stroške.

"Dokler je potrošnja takšna, kot je, torej v naraščanju, pa lahko seveda glede na tržne razmere pričakujemo to razmerje povpraševanja in ponudbe na takšnem nivoju, kot je trenutno," dogajanje opisuje Sebastijan Seme iz mariborske Fakultete za energetiko.

Cene se lahko v naslednjih tednih tako še povišajo, ocenjuje Seme, sicer pa bi bile – po izračunih ministrstva – brez vladnih ukrepov višje še za dodatnih 19 do 21 centov.

"Vlada ima nekaj vzvodov, na katere lahko vpliva. Večkrat že omenjeno dejansko znižanje trošarin, potem nenazadnje tudi davkov, zamrznitev. Vendar so to ukrepi, ki lahko zamrznejo ceno zgolj za neko kratko obdobje. To niso dolgoročni ukrepi," opozarja Seme, zato si na drugi strani sindikati želijo trajnejše rešitve. "Bi bilo treba te najvišje zneske povračil stroškov v zvezi z delom nujno povišati. Ker je dejstvo, da so od zadnje uskladitve leta 2022 enormno porasli," pojasnjuje predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Trenutno je v zasebnem sektorju zakonsko neobdavčena meja postavljena pri 21 centih na kilometer, v javnem sektorju so potni stroški vezani na aktualne cene 95-oktanskega bencina.

"Kar se tiče povračila stroškov za prevoz, predlagamo, da se dvigne za 15 odstotkov, pri čemer pa je treba povedati, da bo ta znesek verjetno glede na zelo hitro rast cen goriv v zadnjem obdobju potrebno zagotovo še nekoliko prilagoditi," predlaga Počivavšek.

"Sedaj, ko cena goriva raste, vemo, da je strošek enega tankanja velik, ampak ko je pa padala, pa ni bilo druge poudbe. Tako da je treba vedno malo razmisliti in se ne takoj odzvati na prvo stvar," pa izpostavlja generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Mirko Smrekar.

V združenju delodajalcev so za pogovore sicer odprti, pravijo, a pravice do povračila potnih stroškov ne smemo jemati samoumevno, dodaja Smrekar. "V večini evropskih držav je ne poznajo, pa imajo lahko še bistveno višje cene goriva. Zato je treba iti tu z roko v roki, kako se to naslavlja, ta tema."