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Gospodarstvo

Liter dizla prvič v zgodovini več kot dva evra

Ljubljana, 21. 09. 2026 19.09 pred 7 minutami 3 min branja 84

Avtor:
Sandra Boršič Rebeka Tomaduz +1
Podražitev bencina

Opolnoči bodo stopile v veljavo rekordne cene dizla in kurilnega olja. Cena dizla je bo s torkom prvič v zgodovini presegla mejo dveh evrov za liter. Za dva centa se bo podražil bencin, dražje bo tudi kurilno olje.

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Za koliko so se v zadnjih mesecih podražila goriva? Samo od januarja letos je bil liter bencina dražji za približno četrtino, dizel za nekaj več kot 40, kurilno olje pa za kar 63 odstotkov.

S pričakovanimi rekordnimi cenami bodo za povprečen rezervoar dizla Slovenci tako prvič odšteli nekaj več kot stotaka, lastnik povprečnega bencinca pa bo odštel skoraj 90 evrov.

Kar pa pod črto pomeni, da bomo zdaj za 50-litrski rezervoar plačevali približno 18 evrov več za bencin in 30 evrov več za dizel, kot smo še letos januarja.

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Bodo uskladili nadomestila za potne stroške?

Cene bi bile brez vladnih posegov še višje, pravijo na ministrstvu. Sindikati pa pričakujejo, da bodo vlada in delodajalci uskladili nadomestila za potne stroške.

"Dokler je potrošnja takšna, kot je, torej v naraščanju, pa lahko seveda glede na tržne razmere pričakujemo to razmerje povpraševanja in ponudbe na takšnem nivoju, kot je trenutno," dogajanje opisuje Sebastijan Seme iz mariborske Fakultete za energetiko.

Cene se lahko v naslednjih tednih tako še povišajo, ocenjuje Seme, sicer pa bi bile – po izračunih ministrstva – brez vladnih ukrepov višje še za dodatnih 19 do 21 centov.

"Vlada ima nekaj vzvodov, na katere lahko vpliva. Večkrat že omenjeno dejansko znižanje trošarin, potem nenazadnje tudi davkov, zamrznitev. Vendar so to ukrepi, ki lahko zamrznejo ceno zgolj za neko kratko obdobje. To niso dolgoročni ukrepi," opozarja Seme, zato si na drugi strani sindikati želijo trajnejše rešitve. "Bi bilo treba te najvišje zneske povračil stroškov v zvezi z delom nujno povišati. Ker je dejstvo, da so od zadnje uskladitve leta 2022 enormno porasli," pojasnjuje predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Trenutno je v zasebnem sektorju zakonsko neobdavčena meja postavljena pri 21 centih na kilometer, v javnem sektorju so potni stroški vezani na aktualne cene 95-oktanskega bencina.

"Kar se tiče povračila stroškov za prevoz, predlagamo, da se dvigne za 15 odstotkov, pri čemer pa je treba povedati, da bo ta znesek verjetno glede na zelo hitro rast cen goriv v zadnjem obdobju potrebno zagotovo še nekoliko prilagoditi," predlaga Počivavšek.

"Sedaj, ko cena goriva raste, vemo, da je strošek enega tankanja velik, ampak ko je pa padala, pa ni bilo druge poudbe. Tako da je treba vedno malo razmisliti in se ne takoj odzvati na prvo stvar," pa izpostavlja generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Mirko Smrekar.

V združenju delodajalcev so za pogovore sicer odprti, pravijo, a pravice do povračila potnih stroškov ne smemo jemati samoumevno, dodaja Smrekar. "V večini evropskih držav je ne poznajo, pa imajo lahko še bistveno višje cene goriva. Zato je treba iti tu z roko v roki, kako se to naslavlja, ta tema."

Za 50-litrski rezervoar dizla bo treba odšteti več kot 100 evrov.
Za 50-litrski rezervoar dizla bo treba odšteti več kot 100 evrov.
FOTO: Shutterstock

Ali namerava vlada dvigniti neobdavčeno mejo, nam danes niso odgovorili.

Kakšne so trenutno cene pri naših sosedih?

Lahko bi rekli, da gorivo tudi pri njih še ni bilo dražje.

Največ za dizel plačujejo v Italiji, kjer je že presegel dva evra in dvajset centov, tudi bencin je tam prebil mejo dveh evrov. Podobno tudi naši severni sosedje. Se pa najbolj splača napolniti tank na Hrvaškem – nova cena bencina je 1,74, dizla pa 1,91 evra.

Sicer s podobnimi cenami tankajo Madžari, a omeniti velja – da so tam cene regulirane le za vozila z madžarskimi oznakami.

Danci pa so, kot kaže, evropski rekorderji v cenah, ki pogledujejo že skoraj proti trem evrom za dizel. So pa to povprečne cene, pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav cene goriv na avtocestah tudi do 20 odstotkov višje, kot je povprečna cena.

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KOMENTARJI84

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myomy
21. 09. 2026 20.00
SMRT JANŠIZMU!
Odgovori
0 0
Nidami
21. 09. 2026 19.59
Hočemo.da Slovenijo rešujeta zopet Robi in Alenka Bratušek.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
21. 09. 2026 19.59
Med korono so bila goriva poceni, pa se nikamor ni smelo. Danes so goriva draga, pa nikamor ne moremo. Vladavina Jufke je zmeraj polna ekstremov.
Odgovori
+1
1 0
špaget
21. 09. 2026 19.57
Zastonj leze Ivan hebrejcem kamor sonce ne posveti
Odgovori
+1
2 1
jozefStefan
21. 09. 2026 19.54
2€ je psihooška meja 🤣
Odgovori
+2
2 0
Nidami
21. 09. 2026 19.54
Če bi bila Robi in Tina bi bil bencin pol cenejši.
Odgovori
+2
2 0
myomy
21. 09. 2026 19.56
Ne vem, če lih pol, cenejši pa vsekakor.
Odgovori
+2
3 1
Nianana95
21. 09. 2026 19.58
2 centa.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
21. 09. 2026 19.53
V Iranu je liter bencina na črpalki 3-5 centov. Kdo nas torej striže?
Odgovori
+5
5 0
Celjan78
21. 09. 2026 19.54
kam se pa lahko peljejo?
Odgovori
-1
0 1
pisoY
21. 09. 2026 19.56
Iran je 81x večji od Slovenije.
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
21. 09. 2026 19.52
In se vedno ne bodo obsodili dejanj Zda, Izraela in Eu.
Odgovori
+6
6 0
Fletna
21. 09. 2026 19.52
Bencin se pa sedaj res samo se drazi do koliko se bo se drazil imajo kaj meje
Odgovori
+2
2 0
jank
21. 09. 2026 19.51
Dobrih 100 dni Janševe vlade: 39,2 % dražji dizel, hrana dražja za 12,3 %. Izjemni uspehi! Najboljša vlada vseh časov!
Odgovori
+15
17 2
Fletna
21. 09. 2026 19.55
s to Vlado se samo drazi
Odgovori
+4
5 1
mentorhercul
21. 09. 2026 19.50
Tako je, manj se bomo brez zveze vozili na morčka, jedli in pili manj, ker bo vse drago,gremo na avtobus ob lepem vremenu na kolo.....bo na splošno bolje za zdravje.
Odgovori
-3
2 5
SDS_je_poden
21. 09. 2026 19.57
Neverjetno, kakšni športniki ste postali desnuhi, sedaj, ko je Jufka na vladi. Ood Golobom pa vsi invalidi, se ni dalo niti 100m prehodit, vse z avtom...
Odgovori
+1
1 0
aviktora
21. 09. 2026 19.47
Pozimi pa v bundi, ni denarja za tako drago kurilno olje.
Odgovori
+6
6 0
Fletna
21. 09. 2026 19.49
se strinjam s tabo za drag bencin obleko in se veliko denarja za kuriti to je ogromno denarja
Odgovori
-1
0 1
Jernej Sekirnik
21. 09. 2026 19.46
Že lep čas tankam v tujini od Nemčije, Švice, Italije.. preko 2 eura. V Švici sem tankal po 2.4, pa noben gor ne jamra
Odgovori
-8
2 10
jank
21. 09. 2026 19.45
Ali je že kdo v tej vladi pomislil na obremenitve prebivalstva s temi enormnimi cenami. Sedaj se jim samo smilijo tovornjakarji in kmetje. In oni baje delajo za ljudi???
Odgovori
+10
11 1
Xm@s
21. 09. 2026 19.44
Ah… se dober. Bom jokal ko bo 10 eur
Odgovori
0 0
Želko Kacin
21. 09. 2026 19.44
treba financirat vojno v ukrajini
Odgovori
+11
12 1
Njapo
21. 09. 2026 19.44
1€ pol litra
Odgovori
+7
7 0
SDS_je_poden
21. 09. 2026 19.42
Še dobro, da so ministrstva dala befel, da se od doma ne sme nič več delat. To je za delavce sigurno dobro, za Petrol pa se boljše.
Odgovori
+10
10 0
Drugič blokiran 3 dni
21. 09. 2026 19.55
Za ministrstvo za kohezijo MLSKRR to ne drži, zaenkrat glede dela od doma ni nobene spremembe.
Odgovori
+1
1 0
soncnica111
21. 09. 2026 19.42
Če bote uredili potne stroške še prepovejte obračunavanje avtobusnih vozovnic, ker delajo tudi to, da delavci dobijo manj, čeprav avtobusa ni niti blizu firme.
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
21. 09. 2026 19.41
Hvala občudovalcem tRumpa in Bibija!
Odgovori
+11
13 2
Muki.
21. 09. 2026 19.43
Hvala Tonetu Ropu ,da se je vrnil nazaj.
Odgovori
-3
2 5
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