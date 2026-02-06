Naslovnica
Gospodarstvo

Nove grožnje s selitvo na Hrvaško, tokrat iz (delno) državnega Petrola

Ljubljana, 06. 02. 2026 19.15 pred 6 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Marko Gregorc
Petrol

Nadzorniki največjega naftnega trgovca so se zbrali na izredni seji. Da jim je 16-odstotni dvig minimalne plače zrušil finančne plane, ugotavljajo, medtem ko jih država na drugi strani stiska z reguliranimi maržami. Ob morebitni selitvi napovedujejo tudi celovito optimizacijo stroškov na vseh področjih: od delovnih mest, do sponzorstev in donacij. Bodo tudi odpuščali? Kako jim odgovarjajo na vladi?

Petrolu so se finančni plani za leto 2026 sesuli še preden so jih začeli zares uresničevati. V firmi, kjer stroški dela predstavljajo 40 odstotkov odhodkov, 16-odstotni dvig minimalne plače ni zanemarljiv, pravi prva nadzornica Vesna Južna. "S tem je naš plan ogrožen in zaradi tega smo sklicali sejo nadzornega sveta, kar bi naredil vsak dober gospodar," razlaga.

Opozarjajo, da jim je vlada višino bruto marže na slabih osem centov omejila že pred štirimi leti, višina minimalne plače je v istem obdobju zrastla že za 39 odstotkov. Ker višjih stroškov zaradi regulacije ne morejo preliti na potrošnike, kot drugi prodajalci, se počutijo stisnjene v kot.

Omejitev marž, dvig minimalne plače. Bodo v Petrolu del poslovanja selili na sosednjo Hrvaško, v – kot pravijo – bolj stimulativno okolje? Pa doma? So v igri tudi odpuščanja?

"Včeraj nam je uprava predstavila vrsto ukrepov. Eden ne bo dovolj, to bo potrebnih veliko ukrepov na vseh področjih in verjamem, da bodo nekateri boleči," dodaja Južna.

Omejevanje stroškov, zaustavitev investicij, morda celo odpuščanja. Nadzorniki pa so se seznanili tudi s pobudo, ki bi nekatere centralne razvojne funkcije preselila v stimulativnejše okolje – na Hrvaško. Poteza, ki ne preseneča vodje Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariče Lah. "Je Petrol samo eden v nizu podjetji, ki so iz Slovenije selila visoko kvalificirana mesta," poudarja.

Da to ni nikakršen populistični, temveč učinkovit ukrep, pravi Južna, "saj so plače visoko kvalificiranih delavcev v Sloveniji, glede na druge trge, enostavno preveč obremenjene". Selitev delovnih mest pa bi bila za Petrol kot regijskega igralca razmeroma preprosta, razlaga.

Povsem drugače pa na namero Petrola zre finančni minister Klemen Boštjančič. "Pohlepne multinacionalke in naftne družbe bodo vedno stremele k temu, da lahko na eni strani same določajo cene in na drugi čim manj plačujejo delavce," je oster.

A da imajo marže omejene le še v Belgiji, navaja prva nadzornica Petrola – tam znašajo dobrih 29 centov. Pri derivatih pa da je v Sloveniji bolj pohlepna država, ki si pri litru dizla vzame 81 centov.

Petrol selitev Hrvaška odpuščanja poslovanje

Pozivi k dvigu vseh plač, ne le minimalne

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
06. 02. 2026 19.21
Že mnoga leta tankam na OMV oz. MOL.. največji delničar Petrola je Darij Južna, pravnomočno obsojen kriminalec.. konstantno jamrajo, izsiljujejo, kljub rekordnim dobičkom.. delavci na salterjih pa na minimalcih..
Odgovori
0 0
Adijo.
06. 02. 2026 19.21
Tipi naredijo nevem koliko plusa na leto in jih moti da dajo najrevnejsim. In to ni problem. Problem je da so najrevnejsi copate.
Odgovori
0 0
bibaleze
