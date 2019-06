Nove nečedne podrobnosti o sanaciji slovenskih bank

Dopisovanja med Banko Slovenije in NKBM razkrivajo, da je tudi tedanje vodstvo banke guvernerju pisalo o potrebni dokapitalizaciji, ki so jo ugotovili na podlagi pregleda portfelja, v višini med najbolj optimističnim 280 in najbolj pesimističnim scenarijem 390 milijonov evrov. Banka še vedno – dokument nosi datum 22. 10. 2013 – meni, da je bila ocena primerna. Glede na slabšanje gospodarskega stanja v Sloveniji pa se nakazuje premik potrebnih slabitev in dokapitalizacije v smeri številke stresnega scenarija, torej 390 milijonov evrov, izhaja iz dokumentov.

Končna višina potrebne dokapitalizacije, ki smo jo plačali davkoplačevalci se je močno razlikovala od tiste, ki so jo predvidevale revizije banke same.

Daleč od končnih 870 milijonov evrov, torej. Do razlik med banko in izvajalci skrbnega pregleda pa, da prihaja zaradi vrednotenja zavarovanja v obliki nepremičnin. Pod dokument je podpisan Aleš Hauc.

Podobno torej, kot naj bi Blaž Brodnjak in Janko Medja, člana uprave NLB tedaj pisala Banki Slovenije, je zapisano v ovadbi NPU zoper nekdanje vodstvo Banke Slovenije: "Pristop EK teži k najslabšemu scenariju in pretirano visoki oceni za dokapitalizacijo," sta opozarjala. Decembra 2013 smo Slovenci iz ust Jazbeca slišali: "Dvomi v metodologijo so neupravičeni."

Dokumenti kažejo tudi to, kako je Banka Slovenije spreminjala seznam terjatev, ki naj pristanejo na DUTB. Nekatera podjetja so morali na banki izvzeti s seznama, čeprav so jih tja uvrstili kot slaba posojila, druga dodati, čeprav jih tja sploh niso uvrstili. Še bolj alarmantno pa je to, da je, kot kaže, tedanje vodstvo Nove KBM še dva tedna pred ključnimi odločitvami pisalo guvernerju Jazbecu o razhajanju med ocenami, ki jih je naredila banka in tistimi, ki so jih naredili tuji finančni strokovnjaki.

Seznami, ki jih je na vsaj dveh sestankih NKBM dogovorila z Banko Slovenije, so tičali v dokumentu z naslovom končna verzija. Toda le dva tedna kasneje ni bila več končna. Iz NKBM so zato spet pisali na Slovensko cesto 35: "Prejet dokument seznam komitentov DUTB NKBM odpira dodatna vprašanja, saj se ne sklada z zadnjim seznamom ne z dogovorom na BS dne 24.10.2013."

Zakaj, dopisovanja ne razkrivajo, črno na belem pa je, da so na banki morali popraviti sezname, nekje odvzeti podjetja, drugje dodati. Preden so to storili, so od Banke Slovenije prejeli pritrdilne odgovore, še kaže dokument.