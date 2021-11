Novembra 4,6-odstotna inflacija, najvišja v 13 letih

Dražji naftni derivati so novembrsko letno inflacijo zvišali za 1,8 odstotne točke. Tekoča goriva so bila dražja za 33,4 odstotka, dizelsko gorivo za 46,6 odstotka, bencin pa za 41,5 odstotka, navaja statistični urad.

Za 55,2 odstotka je bila v primerjavi z lani novembra dražja toplotna energija, ki je k inflaciji prispevala 0,4 odstotne točke. Toliko so prispevali tudi dražji avtomobili (za 6,7 odstotka), storitve v restavracijah in hotelih (za 6,2 odstotka), oblačila in obutev (za 5,3 odstotka) ter stanovanjska in gospodinjska oprema (za pet odstotkov).

Na drugi strani so med pocenitvami najbolj izstopali cenejši izdelki in storitve iz skupine komunikacije (za 3,5 odstotka). Ti so letno inflacijo znižali za 0,2 odstotne točke.

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna, potem ko je novembra lani znašala 0,2 odstotka.

Po podatkih statističnega urada so bile novembra cene blaga v primerjavi z lani v povprečju višje za 6,2 odstotka, cene storitev pa za 1,5 odstotka.

K mesečni inflaciji so največ, 0,2 odstotne točke, prispevali dražja pogonska goriva ter oblačila in obutev. Dizel je bil v mesečni primerjavi dražji za 4,8 odstotka, bencin pa za 3,8 odstotka. Oblačila in obutev so se novembra podražili za 2,6 odstotka.

Izraziteje so se v mesečni primerjavi podražili še toplotna energija in stanovanjske najemnine (za 8,2 odstotka), tobak (za 2,6 odstotka), počitniški paketi (za 1,9 odstotka), avtomobili (za 1,2 odstotka) ter stanovanjska in gospodinjska oprema (za 0,8 odstotka). Naštete podražitve so k inflaciji prispevale po 0,1 odstotne točke.

Pocenitev v novembru ni bilo veliko. Še najbolj se je v primerjavi z oktobrom pocenila hrana, za 0,6 odstotka, in mesečno inflacijo ublažila za 0,1 odstotne točke. Za 0,2 odstotne točke so jo ublažile še vse preostale novembrske pocenitve.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medtem novembra 4,9-odstotna, kar je 1,4 odstotne točke več kot oktobra. Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,5-odstotna.

Inflacija tako v Sloveniji kot v območju evra presega cilj Evropske centralne banke, da se inflacija lahko giblje simetrično okoli dveh odstotkov v srednjeročnem obdobju. Po nekaterih napovedih naj bi se inflacija začela umirjati v prihodnjem letu, vendar pa obstajajo tveganja njene rasti, zlasti ob pritisku višjih plač, izrazita, opozarjajo strokovnjaki.