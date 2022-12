Novembra spet manj registriranih brezposelnih

V prvih enajstih mesecih letos je bilo v povprečju prijavljenih 56.982 brezposelnih oseb, kar je 24,1 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2021, so sporočili z zavoda za zaposlovanje. Pri tem se je prijavilo nekaj več iskalcev prve zaposlitve kot v enakem obdobju lani, manj pa brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas ter presežnih delavcev in stečajnikov.

Na novo se je novembra na zavodu za zaposlovanje prijavilo 5024 brezposelnih oseb. To je 26,6 odstotka manj kot oktobra in 0,6 odstotka več kot novembra lani. Med njimi je bilo 707 iskalcev prve zaposlitve, 2350 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 47 brezposelnih zaradi stečajev in 701 presežni delavec.

Novembra je zavod iz evidence odjavil 5474 brezposelnih oseb, od teh se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 3194. Med njimi je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so novembra zavodu sporočili 13.361 prostih delovnih mest. Ta številka je za odstotek višja kot mesec prej, a 3,7 odstotka nižja kot pred letom dni.

Največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah ter v predelovalnih dejavnostih, pa tudi po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, varilcih, skladiščnikih in uradnikih za nabavo in prodajo, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, prodajalcih, natakarjih in kuharjih.