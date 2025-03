Novi lastnik Uniturja napoveduje nadgradnjo turistične ponudbe

Družba Advance Capital Partners bo poleg plačila kupnine za 100-odstotni lastniški delež Uniturja prevzela tudi finančne obveznosti družbe. Zaključek transakcije je predviden v poletnih oziroma jesenskih mesecih, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Unitur je s smučiščem na Rogli, Termami Zreče, hoteli Rogla, Planja, Brinje, Natura, Atrij, Vital, Klasik in Medico, kočami, hostli, vilami, bungalovi, bazeni, wellnessi ter številnimi restavracijami eno največjih slovenskih turističnih podjetij, ki ima tudi izredno velike multiplikativne učinke na lokalno okolje," je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak, ki napoveduje nadgradnjo trenutne ponudbe in večjo zasedenost hotelskih kapacitet in stabilno okolje za zaposlene. Želijo si ustvariti celoletno destinacijo, ki se bo lahko kosala z avstrijskimi, francoskimi in italijanskimi.

"Unitur je pomemben del Skupine Unior, ki so ga gradile generacije zaposlenih. Gre za zelo težko, a premišljeno odločitev, ki pa v sebi nosi tudi številne pozitivne vidike. S tem strateškim korakom se bo Unior finančno nekoliko razbremenil, kar nam bo omogočilo večjo osredotočenost na našo osnovno dejavnost," je ob podpisu povedal predsednik uprave družbe Unior Robert Vuga, ki je zadovoljen, da je Unitur dobil novega lastnika.