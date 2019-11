Novi posli Hidrie pomenijo vsaj 150 novih delovnih mest

Hidria je razvila inovativno tehnologijo za proizvodnjo statorjev in rotorjev za visoko učinkovite pogonske elektromotorje v novih hibridnih in električnih vozilih. Ti motorji bodo tako postali cenovno dostopnejši, imeli pa bodo tudi boljši izkoristek, nižjo porabo oziroma daljši domet, porabili bodo bistveno manj energije in povzročali manj škodljivih emisij, so na današnji predstavitvi novosti na proizvodni lokaciji na Jesenicah povedali vodilni v skupini Hidria.

Direktor Hidria Holdinga Iztok Seljakje poudaril, da iskanje inovativnih rešitev za prehod na nizkoogljično družbo za Hidrio predstavlja velike priložnosti. Evropska avtomobilska industrija namreč gradi približno polovico svojih zmogljivosti, to je osem milijonov avtomobilov, na hibridnih in električnih osnovah že za leto 2025. Cilj Hidrie pri tem pa je, da zavzame 10- do 20-odstotni tržni delež.

Hidria do leta 2022 potrebuje še do 15.000 kvadratnih metrov več

Prednosti Hidriine nove tehnologije sta med drugimi že prepoznala BMW in Daimler, ki bosta Hidriine statorje in rotorje pogonskih elektromotorjev, proizvedene po metodi Hidria Bond, začela v svoja nova hibridna in električna vozila vgrajevati v letu 2021. Seljak pa pričakuje, da bo Hidria ob teh 300 milijonov evrov vrednih poslih, s katerimi se bo približala od osem do 10-odstotnemu deležu, na podlagi nove tehnologije sklenila še dodatne posle.