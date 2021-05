Novi predsednik GZS bo Tibor Šimonka iz Sija

Po prepričanju Šimonke mora biti "zbornica najmočnejši partner državi, ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko pravočasno, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov vplivala na oblikovanje zakonodajnih okvirov, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo in razvijalo v dobrobit vseh. Brez močne ekonomije ni splošnega blagostanja." Poudaril je tudi pomen sodelovanja in povezovanja s člani ter drugimi ključnimi deležniki doma in v tujini.

V nadaljevanju e-seje je izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček predstavil letno poročilo GZS za leto 2020, ki ga je skupščina sprejela. Med dosežki je med drugim navedel vključitev ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19 na gospodarstvo v protikrizne zakonodajne pakete, na področju vajeništva pa 121 na novo sklenjenih vajeniških pogodb v prvih letnikih šolskega leta 2020/21. Omenil je tudi vzpostavitev investicijske platforme s predstavitvijo več kot 330 investicijskih projektov v gospodarstvu v vrednosti 2,8 milijarde evrov.

Člani skupščine so se seznanili še z raziskavo davčne olajšave za raziskave in razvoj v Sloveniji. Vlaganja v raziskave in razvoj so eden od temeljev konkurenčnosti ter vzdržne in trajne gospodarske rasti. Davčne olajšave so pomemben del njihove podpore, a so se v letih od 2016 do 2018 znižale. Raziskava je pokazala pozitivno povezavo med davčnimi olajšavami in izdatki za razvojno raziskovalno dejavnost podjetij ter pozitiven vpliv izdatkov za raziskave in razvoj na poslovanje podjetij, dodano vrednost in zaposlenost, so navedli v GZS.