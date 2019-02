Novi razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij bo objavljen v prvi polovici leta

Slovenija prekinja dolga leta trajajoči spor in odpira prostor za prihodnje projekte na področju modernizacije in digitalizacije. Osrednji cilj aktualne vlade je namreč modernizacija Slovenije. Med prioritetnimi nalogami za doseganje tega cilja pa je gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije in posebej pokrivanje območij belih lis, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Ministrstvo za javno upravo bo v prvi polovici leta objavilo nov razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO) naslednje generacije, vreden 32 milijonov evrov. Proces se bo tako predvidoma nadaljeval še letos, je na današnji novinarski konferenci povedal minister Rudi Medved. Kot so zapisali na ministrstvu, je gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije in še posebej pokrivanje območij belih lis ena od prioritet vlade, da bi vsem državljankam in državljanom zagotovili enakopraven dostop do digitalnega sveta.

Medved je pojasnil, da iščejo rešitev v smeri, da postane država solastnik zgrajenih omrežij v ustreznem sorazmernem deležu. A ker gre za zapletene primere, bo izvedba tega dogovora terjala nekaj časa in pravnih korakov, pa so pojasnili na ministrstvu. FOTO: POP TV

Na tem področju smo podedovali številne pretekle zaplete, ki jih sedaj rešujemo ter hkrati postavljamo povsem nove temelje za prihodnje korake v tej smeri, so sporočili z Ministrstva RS za javno upravo.

Tako bodo na ministrstvu po lanskih dveh neuspešnih razpisih, ko ni bil izbran noben izvajalec, letos ponovno objavili dopolnjen razpis GOŠO za sofinanciranje izgradnje. Kot je pojasnil minister Medved, je bilo ob njegovem prihodu na ministrstvo zaradi napak v razpisih nemogoče izbrati izvajalca, zato so se odločili razpisa dopolniti in ponovno objaviti. Tako pričakuje, da bo razpis pripravljen v prvi polovici leta, konec septembra ali v začetku oktobra pa bodo podpisali pogodbe z izvajalci, da se bo lahko proces izgradnje začel še letos. Ob tem so se morali na ministrstvu spopasti še z nekaterimi starimi težavami, ki izhajajo iz prvih dveh razpisov za gradnjo širokopasovnih omrežij, ko so bile nosilke razpisov občine. Medved: Dogovorili so se, da zadržijo sodne postopke vsaj za pol leta, da se dogovorijo o rešitvi

Na današnji novinarski konferenci sta na temo gradnje širokopasovnih omrežij in tožbe med državo in občinami ter ukrepanju Slovenije zaradi agresivnega oddajanja obmejnih italijanskih radijskih postaj spregovorila minister za javno upravo Rudi Medved in v.d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo Uroš Svete.

Medved je pojasnil, da so se minuli teden sestali s predstavniki občin oziroma konzorcijev, ki združujejo 13 občin, da bi rešili 6,5 milijona evrov vredno "navzkrižje tožb" med državo in občinami zaradi odvzetih evropskih sredstev za izgradnjo omrežij. "Pri reševanju preteklih težav smo prejšnji teden naredili pomemben korak, saj smo dosegli dogovor o reševanju sporov s tistimi občinami, s katerimi je bila vlada v sodnih postopkih zaradi proceduralnih napak, ki so jih pred leti storile v postopkih gradnje omrežij s pomočjo evropskih sredstev. S temi občinami smo se dogovorili, da zaključimo sodne postopke tako, da postane država solastnik zgrajenih omrežij v ustreznem sorazmernem deležu," so zapisali na ministrstvu za javno upravo. "Ker gre za različne primere, ki so pravno precej zapleteni, bo izvedba tega dogovora sicer terjala nekaj časa in pravnih korakov. Pomembno pa je, da smo s tem prekinili dolga leta trajajoči spor in odprli prostor za prihodnje projekte na področju modernizacije in digitalizacije Slovenije," so še navedli. Ministrstvo: Mobilizirali bomo tudi lokalne skupnosti in prebivalstvo Slovenija se tudi sicer uvršča v sam evropski vrh na področju digitalizacije prostorskih in okoljskih podatkov, saj s projektom eProstor gradimo pogoje za zanesljivo in učinkovito vodenje postopkov pridobivanja prostorskih in okoljskih dovoljenj tako, da bodo v prihodnjih letih ti postopki hitri in povsem transparentni, pravi na ministrstvu. "V okviru tega projekta so bile zgrajene tudi podatkovne baze, ki nam sedaj omogočajo povsem drugačen pristop k vodenju prihodnjega razpisa za evidentiranje belih lis brez ustreznih širokopasovnih omrežij ter za sofinanciranje njihove izgradnje," sporočajo.

