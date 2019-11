Letališče Brnik bo za 'zakrpanje' Adrijine luknje potrebovalo leto in pol

Gradnja novega potniškega terminala poteka po načrtih. Skladno z njimi naj bi bil terminal pod streho do prihodnjega poletja, dokončan pa do konca leta 2020, tako, da bo lahko v uporabi od 1. julija 2021.

"Pričakuje se, da bo promet na ljubljanskem letališču v letu in pol dosegel številke, kot smo jih imeli pred stečajem domačega prevoznika. Trdno verjamemo v nadaljnjo rast prometa, zato vlagamo v posodabljanje letališke infrastrukture in povečevanje zmogljivosti," je zapisala Brigita Zorec, vodja korporativnega komuniciranja pri Fraportu Slovenija.

"Zadnji mesec se gradi betonska konstrukcija novega terminala. Nosilni stebri so končani, zdaj se pripravlja nosilna konstrukcija prvega nadstropja. Podpisali smo tudi že pogodbo za dobavo opreme za sortirnico prtljage ter za izvedbo tehničnega varovanja novega terminala. Za dobavo novih rentgenov potekajo pogajanja. Prihodnje leto bomo objavili razpisa za dobavo IKT opreme in za notranjo opremo,"stanje projekta opisuje Zorčeva.

Fraport zaključuje več milijonskih investicij

Fraport Slovenija zaključuje z naložbo v tri kilometre novih cest, ki potekajo znotraj območja letališča in ki omogočajo dostop do parcel bodočim najemnikom v poslovni coni Airport City."Hkrati s cesto smo zgradili tudi komunalno in drugo infrastrukturo, tako, da so zdaj zemljišča, ki jih pripravljamo za dolgoročni najem in kjer naj bi zraslo letališko mesto, komunalno opremljena."