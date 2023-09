Novi zapleti na Kaninu: tik pred zdajci odpovedan pregled žičnice

Na tehnični pregled krožno kabinske žičnice, ki bo prihodnje leto stara 50 let, so se v zadnjih dneh na Kaninu temeljito pripravljali. Obratovalno dovoljenje žičnici poteče konec decembra, a zaradi predvidevanja, da bodo na Zavodu za gradbeništvo zaradi zadnjih naložb v smučišča imeli proti koncu leta več dela s pregledi novih žičnic, so se na Kaninu z zavodom dogovorili, da bodo pregled opravili že ta teden. Odpovedani pregled nas je zelo presenetil, pravi direktorica Kanina Manuela Božič Badalič . Po njenih besedah je Zavod za gradbeništvo zmotil dopis francoskega proizvajalca žičnice Poma, ki je leta 2019 pisno priporočil, da naj žičnica ne bi obratovala dlje od leta 2022. Prav proizvajalec Poma je lani opravil tehnični pregled, za katerega smo plačali 50.000 evrov, pravi Božič Badaličeva. Ugotovljene so bile sicer nekatere pomanjkljivosti, ki pa smo jih, poudarja Božič Badaličeva, odpravili, zato je odločitev zavoda nerazumljiva. Na vprašanje, ali je žičnica ta trenutek sploh varna, odgovarja, da zagotovo je ter da so normalno obratovali celotno zimsko sezono 2022/2023, prav tako poletno, še vedno pa obratujejo ob vikendih.

Na Zavodu za gradbeništvo danes odločitve, da odpovedo napovedani pregled, ne komentirajo. Pisno sporočajo, da so zadevo predali Ministrstvu za infrastrukturo, od katerega pričakujejo informacijo, na podlagi katere se bodo odločili, kdaj bo pregled.

To je še en udarec za smučišče Kanin, potem ko so pred dnevi v oddaji 24 ur izvedeli, da posebnega zakona o Kaninu v taki obliki, kot so ga pričakovali, ne bo. Z njim so si obetali v naslednjih letih 55 milijonov evrov državne pomoči, porabili pa naj bi ga med drugim tudi za novo žičnico. Nesprejemljivo je, da smo to, da zakona, za katerega smo si prizadevali dve leti, ne bo, izvedeli v mediju, ogorčeno in razočarano pravi bovški župan Valter Mlekuž.

"Bili so pomisleki različnih ministrstev, prav tako Združenja žičničarjev, zakaj pomagati samo enemu smučišču," pojasnjuje Dubravka Kalin, direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Se pa zavedamo, poudarja, da je pomen gorskega centra Kanin izjemen zaradi povezave z italijansko Sella Neveo, naravnega snega kljub zelenim zimam, pa tudi zaradi celotnega Posočja. Neke rešitve bodo zato potrebne, vendar jih še iščemo, pravi Kalinova. Bo pa potrebno razmišljati tudi v smeri obnove že obstoječe naprave. "Jasno nam je, da starejše naprave terjajo več pozornosti, vendar tudi v tujini obratujejo od 60 let in več stare naprave do najnovejših. S primernimi ukrepi na področju vzdrževanja se da podaljšati življenjsko dobo starih naprav," je prepričana Kalinova.

Medtem v Bovcu vztrajajo, da je rešitev le nova žičnica. S podaljšanjem obratovalnega dovoljenja, ki se izteče decembra, bomo lahko obratovali le eno sezono dlje, poleg tega bi bila obnova dražja kot novogradnja, opozarja direktorica smučišča Božič Badaličeva. Zdajšnja naprava ima po besedah Urbana Megliča, vodje obratovanja žičnice in smučišča, ogromno tehničnih omejitev. Pogosto morajo ustavljati žičnico predvsem zaradi bočnega vetra, nova naprava pa bi bila večja, težja in bolj varna tudi v primeru težkih vremenskih razmer, je prepričan Meglič.

A Kanin bi lahko že dobil 8 milijonov evrov na razpisu za sofinanciranje gorskih centrov, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Pa ga ni, ker je Občina Bovec, lastnica smučišča, naredila napako in namesto za razpisanih 8 milijonov zaprosila za 10 milijonov. "Na ministrstvu so bili pritiski, naj kandidiramo za 10 milijonov, ker da smo občina," napako opravičuje župan Mlekuž. Ob tem poudarja, da tudi če bi dobili ta denar, to še zdaleč ne bi bilo dovolj za naložbe v smučišče Kanin, ki bi bile potrebne.