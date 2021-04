Novo milijonsko plačilo dolga najrevnejšim članicam

Potrjena je tretja tranša plačila najrevnejšim članicam, katere namen je zmanjšanje bremena dolga iz posebnega sklada za zajezitev katastrofe in za olajšanje. Mednarodni denarni sklad bo 28 državam tako izplačal dobrih 200 milijonov evrov. Ta je doslej odobril že dve podobni tranši, če bo denarja dovolj, pa bodo odobrili tudi četrto.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v uvodu spomladanskega zasedanja sklada in Svetovne banke potrdil tretjo tranšo plačil najrevnejšim članicam za zmanjšanje bremena dolga iz posebnega Sklada za zajezitev katastrofe in olajšanje. Državam bo IMF plačal dolg, ki zapade od 14. aprila do 15. oktobra, in sicer v višini dobrih 200 milijonov evrov. S tem želijo v državah sprostili sredstva za zdravstvo, socialo in ekonomijo v času pandemije covida-19.

icon-expand Svetovna banka FOTO: AP

Izvršna direktorica IMF Kristalina Georgievaje v ta namen sprožila pobudo zbiranja več kot 1,1 milijarde evrov. Doslej so jim obljubili nekaj nekaj več kot 655 milijona evrov donacij. Mednarodni sklad je doslej odobril že dve podobni tranši, in sicer 13. aprila in drugega oktobra lani. Če bo denarja dovolj, pa bodo odobrili še četrto. Malpass od nekaterih držav pričakuje, da podaljšajo zamrznitev bilateralnega dolga Donacije so obljubili Evropska unija, ZDA, Kitajska, Japonska, Velika Britanija, Nemčija, Švica, Norveška, Francija, Singapur, Mehika, Filipini, Švedska, Bolgarija, Luksemburg in Malta. Unija je v ponedeljek že plačala dobrih 168 milijonov, kar je njen prispevek doslej povišalo na skupaj 183 milijonov evrov. Na prebivalca dobivajo države, ki so bile prizadete s pandemijo koronavirusa, do 994 evrov denarne pomoči na leto. S tremi tranšami je IMF doslej odplačal 623 milijonov evrov njihovega dolga. V zadnji tranši bodo do plačila upravičeni med drugim Afganistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Haiti, Liberija, Madgaskar, Nepal, Tadžikistan, Jemen in Togo.

icon-expand David Malpass, predsednik Svetovne banke FOTO: AP

Predsednik Svetovne banke David Malpass je v ponedeljek dejal, da od ZDA, Kitajske in drugih držav članic skupine G20 pričakuje, da podaljšajo zamrznitev bilateralnega dolga oziroma odplačevanja tega dolga do konca leta 2021. Ta pobuda je revnim državam doslej omogočila, da odložijo odplačilo 4,2 milijard evrov, do konca leta pa bo, če bo sprejeto, še za dobrih šest milijard evrov. IMF opozarja, da se obeta zelo neenakomerno okrevanje IMF je že napovedal, da bo v svoji novi napovedi o obetih za svetovno ekonomijo objavil pričakovanja o 5,5-odstotni rasti svetovnega bruto domačega proizvoda v letošnjem letu, vendar je hkrati opozoril, da se obeta zelo neenakomerno okrevanje. Države v razvoju se soočajo z 20-odstotno izgubo dohodka na prebivalca v primerjavi s tistim pred pandemijo in milijonom spet grozi lakota.

Podobno je v svojem sporočilu na začetku zasedanja IMF in Svetovne banke sporočila skupina držav v razvoju G24. Opozarjajo, da je koronavirus povzročil globalno uničenje, ki se ga lahko preseže le z močnim globalnim odgovorom. To pomeni pošteno delitev cepiv in trajno podporo ranljivim državam v razvoju, ker so milijoni spet padli v revščino. "G24 verjame, da moramo vsi spoznati skupno človeškost in sodelovati proti pandemiji," je sporočil predsedujoči guverner banke Irana Abdolnasser Hemmati.