Novo poglavje Revoza, ki naj bi prineslo 800 novih delovnih mest

Prav tako uradno še niso znani vrednost naložbe in druge podrobnosti projekta, po naših neuradnih informacijah naj bi Renault v zagon nove linije vložil najmanj pol milijarde evrov, investicija pa naj bi prinesla 800 novih delovnih mest. S te bi šlo dejansko za največjo tujo neposredno naložbo v Sloveniji do zdaj.

V Renaultu so koncept novega modela električnega twinga predstavili konec lanskega leta in kot je pred časom poročal Reuters, naj bi proizvodnja stekla leta 2026. Naložbo naj bi podprla tudi država, pri čemer pa za zdaj še ni znano, s kolikšnimi sredstvi in pod kakšnimi pogoji, je medtem pred dnevi poročal Forbes Slovenija.

V Revozu so do nedavnega sestavljali Renaultove modele Clio, Twingo in električni Twingo, a so z izdelovanjem starega twinga in električnega twinga letos zaključili, tako da od tedaj v eni sami izmeni sestavljajo le še model Clio 5.

Prihodnje poslovanje tovarne je bilo tako v veliki meri odvisno od odločitve Renaulta glede izdelave novega modela električnega twinga. "Za ta projekt smo si prizadevali veliko časa," je ta teden dejal Golob in izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija v tekmi za novo fazo v Renaultovem prehodu v električno mobilnost premagala ostale evropske lokacije.