'Novodobno suženjstvo': staro podjetje jim ni plačevalo, tudi novo jim ne

"Kako lahko enaki ljudje na enakem mestu nasledijo podjetje in ogoljufajo delavce in njihove družine. Dolžni so nam že od prej, za štiri mesece nazaj. Zdaj pravijo, da tega več ne omenjamo, da je to drugo podjetje, ampak zdi se, da je to podjetje nasledilo Z-line in se dogaja enako. Mislim, da je to samo še za kriminaliste," poudarja delavka.

Mama samohranilka s 13-letnim otrokom živi v najemniškem stanovanju, ki ga nima od kod plačati. Prejšnje podjetje, ki je pristalo v stečaju, ji dolguje 5000 evrov, novo podjetje na istem naslovu, le pod drugim imenom, ji dolguje dve plači, prispevke, regres in celo dnevnice za tujino. Položaj komentira: "Zadnje izplačilo je bilo 25. novembra. 841 evrov, torej pol plače za mesec oktober." "Od takrat pa do zdaj pa nimamo ne plače in ne prispevkov," doda sodelavka. Še en opeharjeni delavec pa: " Dva zaposlena v eni firmi, otroka prosiš za božič, naj ti gre po pol piščančjih prsi, ka bomo nekaj jedli zvečer. "

Ne le, da so brez plač, delodajalec jih je celo posojal drugim podjetjem v Srbijo, Bosno, Avstrijo in Nemčijo. Kar pa je, glede na to, da dovoljenja za posredovanje delovne sile nima, nezakonito. "Pristala sem zaradi tega, ker sama živim in težko poplačam vse stroške, zato sem tudi pristala na to, da grem v tujino, da pač nekaj zaslužim," pove delavka. A tudi od dela v tujini ni dobila nič: "Do zdaj še niti evra. Čeprav so bili božični in novoletni prazniki, smo imeli raje kot hrano na mizi solze. Žalostno."

Pred kratkim jim je bilo rečeno, da bodo šli v Srbijo v Magno. Da bi se izognil kazni, pa je po naših sicer neuradnih informacijah delodajalec navedel, da jih v tujino pošilja na izobraževanja. "To je sodobno suženjstvo," je bil kratek prej omenjeni delavec. "Jaz ne vem, kaj dela naša država, da lahko to gleda," pa doda sodelavka.

Kaj jim svetuje prvi mož inšpektorata za delo? Delodajalca morajo pisno pozvati, naj kršitve, kamor sodijo tudi neizplačane plače, odpravi. Če delodajalec tega ne stori po treh dneh, lahko podajo izredno odpoved in bodo kljub temu upravičeni do nadomestila za brezposelnost. V primeru, da jih delodajalec iz evidence zaposlenih ne želi odjaviti, pa naj stopijo do najbližjega Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je pristojen prav v takih primerih. Delavci pa so medtem z vsemi kršitvami seznanili tudi mariborske policiste.