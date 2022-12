Novosti pri DDV: pobirale bi ga tudi spletne platforme za oddajanje nastanitev

Prav tako danes objavljene najnovejše številke o davčni vrzeli kažejo, da so države članice leta 2020 izgubile 93 milijard evrov prihodkov od DDV. Po zelo skromnih ocenah je četrtino tega zneska mogoče neposredno pripisati goljufijam na področju DDV, povezanih s trgovanjem znotraj EU.

Izgube močno vplivajo na javne finance v času, ko države članice prilagajajo svoje proračune, da bi se soočile z družbenimi in gospodarskimi posledicami aktualne rasti cen energentov ter ruske agresije v Ukrajini, so sporočili v Bruslju.

Ocenili so, da bodo danes predlagani ukrepi državam članicam pomagali ustvariti do 18 milijard evrov dodatnih prihodkov iz DDV na leto. Pomagali bodo tudi pri rasti podjetij, vključno z malimi in srednjimi.

Eden od predlogov je digitalno poročanje za namene DDV v realnem času na podlagi elektronskega izdajanja računov. To bo državam članicam zagotovilo dragocene informacije, potrebne za učinkovitejši boj proti goljufijam na področju DDV. Vrednost ukrepa je ocenjena na 11 milijard evrov manjše letne izgube zaradi goljufij na področju DDV, nižji bodo tudi administrativni stroški.

Po novih pravilih bodo upravljavci spletnih platform, ki delujejo na področjih prevoza potnikov in kratkotrajnega oddajanja nastanitev v najem, odgovorni za pobiranje DDV in njegovo plačilo davčnim organom, če tega ne bodo storili ponudniki storitev. To bo po pojasnilih Bruslja prispevalo k bolj konkurenčnim pogojem za spletne in tradicionalne ponudnike kratkoročnega najema nastanitev in prevoza potnikov.

Podjetja s strankami v drugih državah članicah bi se morala po novem za namene DDV registrirati samo enkrat za celotno EU. Poleg tega bi lahko svoje obveznosti izpolnjevala prek enotnega spletnega portala v samo enem jeziku. Kot ocenjujejo v Bruslju, bi lahko podjetja, zlasti mala in srednje velika, na ta račun v desetih letih prihranila okoli 8,7 milijarde evrov samo pri stroških registracije in administracije.

Današnje predloge bo komisija posredovala v obravnavo Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru.