Neuradno: zaradi suma bančne korupcije NPU preiskuje Snago, hranilnico Lon in NKBM

Po naših neuradnih informacijah, kriminalisti preiskujejo domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji v Mariboru, s katero podjetje Snaga upravlja od leta 2012. V ospredju preiskave naj bi bil sum dajanja in sprejemanja podkupnine pri odobritvi kredita. Kredit za obnovo strehe naj bi dala hranilnica Lon. Kriminalisti po naših podatkih preiskujejo tudi banko NKBM.

Da pri njih poteka preiskava, so zjutraj potrdili v mariborskem javnem podjetju Snaga, kjer pa so povedali, da ta ni povezana z opravljanjem njihove primarne dejavnosti. Zaradi interesa preiskave s podrobnejšimi informacijami niso seznanjeni, so pa ob tem dodali, pa vodstvo podjetja v preiskavo ni vpleteno.