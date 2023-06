NSi v luči padca industrijske proizvodnje za nujno skupno sejo odborov DZ

Gospodarska interesna združenja po Žakljevih besedah vlado že več mesecev opozarjajo, da so razmere v gospodarstvu alarmantne. "Vlada se na opozorila ne odziva. Zadnji primerjalni podatki slovenskih in številnih mednarodnih institucij kažejo na to, da je situacija v gospodarstvu in na trgu dela resna," je podčrtal.

Med drugim je izpostavil je nedavno objavljeno lestvico svetovne konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, ki vključuje 64 držav, Slovenija pa se je uvrstila na 42. mesto.

Kot je še dodal, je Slovenija aprila beležila velik padec industrijske proizvodnje, in sicer 7,9-odstotnega. "To je največ med državami območja z evrom. Območje z evrom je aprila celo generiralo enoodstotno rast," je poudaril. Še bolj so po njegovih besedah zaskrbljujoči podatki evropskega statističnega urada glede trga delovne sile. "Ti kažejo, da se je v prvem četrtletju leta zaposlenost zmanjšala za 1,6 odstotka v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani. Gre za najslabše podatke v EU," je dejal.