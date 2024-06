Vroči AI čipi in zvezdniški direktor, ki se ženskam podpisuje na telesa

New York, 07. 06. 2024 17.45 | Posodobljeno pred 31 minutami

Nvidia je v zadnjem času zgled tistega, kar navdušuje vlagatelje v umetno inteligenco, segment, ki je doživel razcvet z izdajo ChatGPT družbe OpenAI konec leta 2022. Vrednost delnice družbe je letos zrasla za več kot 140 odstotkov in za 200 odstotkov zadnjih 12 mesecih. Delnice Nvidie so v zadnjih petih letih pridobile več kot 3300 odstotkov. V teh istih obdobjih je Nasdaq pridobil skromnejših 14, 29 oziroma 126 odstotkov. Zato ni presenetljivo, da je šef družbe Jensen Huang postal prava zvezda.

Zanimanje za umetno inteligenco je po uvedbi ChatGPT leta 2022 skokovito naraslo. Klepetalni robot je bil usposobljen z uporabo 10.000 Nvidiinih grafičnih procesnih enot (GPU), združenih v superračunalniku. To je maja lani Nvidio pognalo v elitni klub ameriških podjetij, vrednih najmanj bilijon dolarjev.

Zadnji val navdušenja je sledi nedeljski napovedi Huanga, ki je na industrijski konferenci dejal, da bo podjetje leta 2025 izdalo visokozmogljivo različico svojega čipa Blackwell – imenovano Blackwell Ultra –, čemur bo sledila nova platforma čipov AI, Rubin, leta 2026. Podjetje bo leta 2027 predstavilo "ultra" različico Rubina, poroča Yahoo Finance. Kot je znano, je Nvidia glavni dobavitelj čipov AI in integrirane programske opreme v tehnološki industriji. Tehnični velikani, vključno z Amazonom, Googlom, Meto, Microsoftom, Teslo, uporabljajo prav njihovo opremo. Prav tako je podjetje pred dnevi prvič preseglo tržno kapitalizacijo 3 bilijone dolarjev. Kar je pomenilo, da je podjetje za nekaj časa prehitelo Apple in postalo drugo najvrednejše podjetje na ameriškem delniškem trgu. Prvo mesto je v rokah Microsofta.

Glede na vse naštete uspehe družbe v zadnjem obdobju, najbrž ne bo nikogar presenetilo, če zapišemo, da kamor koli gre direktor Jensen Huang - množice vzklikajo njegovo ime in se prerivajo za selfije in avtograme. 61-letni inženir elektrotehnike je sprejet kot rock zvezda, pravi tehnološki analitik Bob O'Donnell. A kot poroča BBC, Jensena pozornost nikakor ne moti. Vse skupaj vidi kot priložnost za še večjo prepoznavnost in rast družbe. Ne moti ga niti, če kakšna zelo zagreta oboževalka želi podpis na kakšen bolj intimen del telesa. Lokalni mediji so dogajanje na enem od dogodkov, kjer so ga oblegali oboževalci, opisali kot - "jensanity". V zvezde pa ga kujejo tudi znotraj industrije. Izvršni direktor družbe Meta Mark Zuckerberg je v odgovoru sledilcu na družbenih omrežjih, ki ni vedel, kdo je Huang, zapisal, da je "Taylor Swift, ampak za tehnologijo".

Huang je po rodu s Tajvana, ki pa ga je zapustil, ko je bil star komaj pet let. A kot rečeno, je njegov zvezdniški status tam nesporen. Domačini pravijo, da ga na Tajvanu vidijo kot "domačega fanta, ki dobro dela", to pa je nekaj, kar cenijo. Čeprav živi v Santa Clari v Kaliforniji, kjer je sedež Nvidie, Huang pogosto obiskuje Tajvan. Vedno je poudarjal, da bo Nvidia še naprej vlagala v otok. Tajvanski velikan za proizvodnjo čipov TSMC je tako edini proizvodni partner za Nvidijine čipe. In čipi, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za umetno inteligenco, so postali vir geopolitičnih napetosti, medtem ko ZDA in Kitajska tekmujeta za obvladovanje proizvodnje. A na vrhu te piramide je Tajvan, kjer trenutno izdelujejo skoraj vse najnaprednejše čipe na svetu - kar zagotovo prispeva h kitajskim apetitom po tem ozemlju. Geopolitične napetosti in napovedi regulatorjev, da želijo vpogled v monopoliziran trg čipov, pa dviguje še dodaten hrup okoli Huanga in podjetja, ki ga je ustanovil pred desetletji. Njegov uspeh je tudi stvar ponosa za Tajvan, samoupravni otok, ki si ga lasti Peking, poudarjajo pri BBC. Huang je pred kratkim napovedal, da namerava podjetje zgraditi regionalni sedež na Tajvanu, kar je dobrodošla novica za otok, kjer jih skrbi selitev proizvodnje čipov v tujino, saj proizvajalci iščejo alternativne dobavne poti, ki bi bile varne v primeru kitajske invazije. In tudi s tega vidika je Huangovo udejstvovanje v javnosti pomembno, česar se zaveda tudi sam, poznavalci industrije pa njegove nastope in dogodke družbe - tudi po zanimanju javnosti in obiskanosti - že primerjajo z Applovimi - iz najboljših časov Steva Jobsa. Pa še nekaj ga povezuje z Jobsom - značilen modni slog. Huang ima rad usnjene jakne, za kar sta menda "krivi" žena in hči. Soproga je prav tako inženirka elektrotehnike, skupaj pa imata dva otroka. Huang je sprva delal pri ameriškem proizvajalcu čipov AMD, preden je leta 1993 soustanovil Nvidio. Podjetje je bilo najprej znano po čipih za obdelavo grafike, zlasti za računalniške igre. Sčasoma pa so se osredotočili na AI, področje, kjer zdaj prevladujejo. Huang ima po Forbesu za okoli 106 milijard dolarjev premoženja, s čimer je 14. najbogatejša oseba na svetu. A medtem ko mnogi menijo, da bo njegovo bogastvo le še naraščalo, drugi opozarjajo, da konkurenca nikakor ne počiva.